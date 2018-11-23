"Пушки или масло". Экономист об украинском бюджете-2019

Парламент Украины принял государственный бюджет на 2019 год. Его параметры прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев.

Парламент Украины в пятницу принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%, такое решение поддержали 240 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5,3% ВВП, или около 7,5 миллиарда долларов. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар.

Согласно документу, минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов).

Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали госбюджет-2019. По мнению депутатов, документ предусматривает повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

Руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik отметил, что в украинском госбюджете-2019 крайне мало средств выделяется на социальные цели.

"Связано это с тем, что денег нет. Идут большие деньги на выплату процентов под взятые ранее кредиты и на выплату самих кредитов. Потом, идут большие деньги на оборону: страна воюет, хотя в данный момент и не очень интенсивно, в Донбассе. Плюс к этому идет перевооружение армии. В стране – антироссийская истерия, идут разговоры про "большую войну" с Россией, а под этот шумок выделяются большие деньги на переоснащение армии, и это стоит недешево. И на пушки, и на масло Украине денег не хватит, приходится выбирать. Естественно, выбор делается в пользу пушек – вот в первую очередь и выбрали те статьи финансирования, которые связаны с интересами государства, а не населения", – сказал Борис Шмелев.