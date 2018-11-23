"Нас может спасти только кража…" Политолог об инциденте с Ан-2 на Украине

На Украине с территории бывшего аэродрома украли самолет Ан-2, сообщают украинские СМИ. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik назвал этот инцидент одной из частных деталей в глобальном сюжете.

Неизвестные похитили самолет Ан-2, а также шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель с территории бывшего аэродрома в Полтавской области Украины, передает агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.

"В Полтавской области неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавляет агентство.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik провел параллель между этим случаем и участившимися пожарами на украинских военных складах. По его мнению, все это укладывается в один общий "глобальный сюжет", различаются лишь масштабы.

"На самом деле остатки советских вооружений на Украине были огромными. И это как в фильме "Операция "Ы"" – нас может спасти только пожар или кража. И мы видели это уже на примере пожаров на военных складах и в Харьковской области, и в других регионах. Это уже превратилось в бизнес, в котором участвуют, в том числе и силовики, а в последнее время, когда появилось много непонятных людей с оружием, то и они. Поэтому это означает, что похитителей не найдут, никто их искать не собирается. И это просто одна из таких частных деталей в более глобальном сюжете, связанном с нелегальной торговлей и контрабандой оружия. В первый раз это проявилось еще во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году, когда начали расследовать и оказалось, что было огромное количество нелегальных поставок с Украины оружия в Грузию, еще при президенте (Викторе) Ющенко. Тогда был такой большой бизнес на уровне руководства страны, а сейчас просто, что называется, мелкие мародеры", – сказал Семен Уралов.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое, была уничтожена треть арсенала. Кроме того, 9 октября 2018 года на арсенале под Черниговом в результате пожара произошла детонация боеприпасов, никто не пострадал.