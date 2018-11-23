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"Это из зависти". Военный эксперт о реакции в США на поставки С-300 в Сирию

(обновлено: 14:09 23.11.2018)
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© Минобороны РФ / Телеканал "Звезда"Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в СирииВыгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Минобороны РФ / Телеканал "Звезда"
В Госдепе США заявили, что поставка Россией ЗРК С-300 Сирии увеличивает вероятность ошибок с участием сирийских военных. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

США считают, что поставка Россией зенитно-ракетного комплекса С-300 сирийским военным увеличивает вероятность повторения ошибки, которая привела к инциденту с Ил-20, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. 

Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Военный политолог: С-300 "путает карты" американцам в Сирии
"Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершенной сирийскими военными, был сбит российский самолет и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли. Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем. Поэтому мы призываем Россию проявлять здесь максимальную осторожность", – сказал он.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского дипломата.

"Такие реплики раздаются и из уст американских военных – больше из зависти. Когда в 2013 году мы должны были продать С-300 Сирии, то мы долгое время готовили специалистов здесь, на территории России. Мы вывозили их на полигоны, они сами стреляли и достаточно профессионально овладели управлением С-300. Но потом Россия, вы помните, отказалась от поставок С-300 в Сирию, чтобы угодить израильтянам. Что теперь? Тех сирийских специалистов, которые владеют С-300, мы их всех позвали. Также мы устраиваем очень интенсивные курсы переобучения сирийских специалистов на С-300. Но я думаю, что еще год, если не два в кабинах боевого управления С-300 будут сидеть русские Иваны – в этом не должно быть никакого сомнения", – сказал Виктор Баранец.

Он уверен, что второй такой трагедии, как гибель в сентябре российского Ил-20, не будет.

"В случае с Ил-20, если бы не было провокации израильской, то сирийцы бы не стреляли. Надо понимать: Израиль спровоцировал эту стрельбу. Но я думаю, что второй раз такой трагедии не получится. Ну а если израильские F-16 сунутся в зону нашей ответственности, то они зароются либо на дно Средиземного моря, либо в сирийский песок", – заключил Виктор Баранец.

Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Министерство обороны РФ
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С-300 в Сирии: кардинальная смена матрицы
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.

После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а также передать Сирии комплекс С-300. 

В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.

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