"Это из зависти". Военный эксперт о реакции в США на поставки С-300 в Сирию

США считают, что поставка Россией зенитно-ракетного комплекса С-300 сирийским военным увеличивает вероятность повторения ошибки, которая привела к инциденту с Ил-20, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского дипломата.
"Такие реплики раздаются и из уст американских военных – больше из зависти. Когда в 2013 году мы должны были продать С-300 Сирии, то мы долгое время готовили специалистов здесь, на территории России. Мы вывозили их на полигоны, они сами стреляли и достаточно профессионально овладели управлением С-300. Но потом Россия, вы помните, отказалась от поставок С-300 в Сирию, чтобы угодить израильтянам. Что теперь? Тех сирийских специалистов, которые владеют С-300, мы их всех позвали. Также мы устраиваем очень интенсивные курсы переобучения сирийских специалистов на С-300. Но я думаю, что еще год, если не два в кабинах боевого управления С-300 будут сидеть русские Иваны – в этом не должно быть никакого сомнения", – сказал Виктор Баранец.
Он уверен, что второй такой трагедии, как гибель в сентябре российского Ил-20, не будет.
"В случае с Ил-20, если бы не было провокации израильской, то сирийцы бы не стреляли. Надо понимать: Израиль спровоцировал эту стрельбу. Но я думаю, что второй раз такой трагедии не получится. Ну а если израильские F-16 сунутся в зону нашей ответственности, то они зароются либо на дно Средиземного моря, либо в сирийский песок", – заключил Виктор Баранец.
После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а также передать Сирии комплекс С-300.
В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.