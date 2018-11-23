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"Из порочного круга не выскочишь". Политолог о новых видео из Солсбери

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© Metropolitan PoliceСтоп-кадр видео с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым в СолсбериСтоп-кадр видео с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым в Солсбери
© Metropolitan Police
В Британии опубликовали новые видеозаписи с подозреваемыми в отравлении Скрипалей гражданами РФ. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, на что рассчитаны подобные публикации.

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись с гражданами РФ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Кроме того, была опубликована и фотография флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

Стоп-кадр видео с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым в Солсбери
© Metropolitan Police
Политолог предположил, зачем Лондон дозирует информацию о Скрипалях
"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также выпущены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда продолжают расследование", – говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотленд-Ярда.

Полиция также призывает всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо подозреваемых, либо коробку или поддельный флакон духов Nina Ricci, сообщить об этом.

Россия вновь обратится к Лондону за разъяснениями по расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заявил в среду посол в Великобритании Александр Яковенко. "Здесь, в Лондоне, многие послы интересуются, почему британская сторона не сотрудничает с Россией, и все примеряют эту правовую ситуацию на себя. Так что британцы находятся под очень серьезным давлением, в том числе и со стороны других стран, которые не понимают позицию, которую занял Лондон", – сказал Яковенко в телеэфире.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: "новых отношений" Британии с РФ, о которых говорит Мэй, не будет
Днем ранее посольство РФ в Лондоне сообщило, что с момента инцидента в Солсбери направило британским властям уже 70 нот и писем с вопросами о судьбе пострадавших при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, но британская сторона по-прежнему скрывает информацию. Дипломаты назвали такое поведение Лондона противоречащим "всем канонам цивилизованных отношений между государствами".

Политолог, доцент департамента политологии  Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Британии новые видео будут восприниматься большинством людей как очередные доказательства вины России. 

"Нам это кажется уже фарсом – чем-то вроде мыльной оперы, затянувшегося сериала. Но они ведь рассчитывают не на нас, а на свою аудиторию. А она очень болезненно реагирует на то, что ей рассказывают: в Англии, в Европе, в XXI веке вдруг применено химическое оружие. Кем применено? Им говорят, что русскими, которые, как им и так хорошо известно из истории, являются очень злобными людьми. Ведь в картине мира, которая сложилась на Западе, никогда не было дружественной России. Их сознание уже подготовлено к тому, что Россия, мол, непредсказуемая, темная, страшная страна. Их массовая аудитория так все это и рассматривает. Думающая часть общества, способная к критическому мышлению, профессура, над этим, конечно, подсмеивается – но таких людей, не поддающихся на манипуляции сознанием, в обществе по определению немного. И вслух они об этом предпочитают не говорить и соглашаются с общепринятой версией, чтобы не стать "белыми воронами", изгоями", – сказал Леонид Крутаков.  

По его мнению, волна дезинформации по "делу Скрипалей" является составной частью общей кампании по дискредитации России – и эта кампания в обозримом будущем будет продолжаться, уверен он. 

"Все это началось, если говорить о самом последнем периоде времени, с "допингового скандала". Тогда был создан "порочный круг" стран, которые это поддержали и людей, экспертов, которые сыграли в эту игру. А потом из этого круга уже не выскочишь – тебя нагружают новым контентом, и ты вынужден играть дальше. Как только создается такой "порочный круг", все, кто в него вошел, дальше будут вынуждены в это играть. Выскочить из этого круга – это подписать себе в будущем смертный приговор", – сказал Леонид Крутаков.   

Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Юрист прокомментировала отказ Лондона сотрудничать с РФ по делу Скрипалей
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые – сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

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