Депутат рассказал, о чем свидетельствуют учения ВСУ в Азовском море

Украинские военные провели очередные учения на побережье Азовского моря. Зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию, подчеркнув, что Россия не допустит провокаций на этом направлении.

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщил в пятницу пресс-центр объединенных сил Украины.

"Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье", – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook

По данным пресс-центра, во время учений военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" "условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу".

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем связаны подобные учения.

"Безусловно, данные учения свидетельствуют о попытках провокаций со стороны украинских властей, ВСУ в частности. Что должно еще раз заострить внимание Европейского союза на ситуации в Азовском море, ЕС должен заявить властям Украины о недопустимости провокаций. Кроме того, это говорит о необходимости принятия соответствующих мер с нашей стороны для предотвращения нарушений норм международного права, к которым, к сожалению, сегодня есть предпосылки, а иногда и есть прямое нарушение со стороны украинских властей. Хочу подчеркнуть, что в целом тех сил и средств, которые сосредоточены на этом направлении, достаточно для недопущения провокаций. Но вместе с тем, если будет еще большее осложнение обстановки, мы готовы еще более усилить данное направление", – сказал Юрий Швыткин.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту также был задержан российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. А в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.