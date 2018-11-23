Эксперт о ситуации в Донбассе: демонстрация силы – один из сценариев Киева

Переброска тяжелого вооружения в Донбасс говорит о том, что Киев не исключает силового решения конфликта, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Действия Киева оценил в эфире радио Sputnik политолог Денис Батурин.

Переброска Киевом тяжелого вооружения, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-300 в Донбасс говорит о том, что украинские власти не сбрасывают со счетов силовое решение конфликта на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Вместо конкретных шагов по политико-дипломатическому урегулированию Киев продолжает искусственно нагнетать военную напряженность в Донбассе… Иначе не поддается объяснению недавняя переброска Киевом в этот регион крупнокалиберной артиллерии, РСЗО "Ураган", ЗРК "Бук" и С-300, американских образцов вооружений", – заявил Лукашевич, сославшись на ноябрьские доклады Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

На прошлой неделе стало известно, что с 1 по 12 ноября наблюдатели ОБСЕ насчитали возле линии разграничения 24 единицы военной техники вооруженных сил Украины, к линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК "Бук". Также СММ зафиксировала переброску комплексов С-300.

Политолог, член общественной платы республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik оценил действия Киева.

"Информация о переброске тяжелых вооружений в Донбасс, безусловно, означает, что Киев готов к силовому решению конфликта. По крайней мере, рассматривает его как один из вариантов. Давайте не будем забывать, что Украина живет накануне президентских выборов, и эти выборы подсказывают самые разные сценарии для пока еще действующего президента Порошенко. В том числе и демонстрацию готовности к резким, решительным, как им кажется, действиям в Донбассе. Кроме того, это может являться демонстрацией – не столько военной, сколько политической – для тех, кого президент Порошенко считает своим электоратом. Не будем забывать и о внешнеполитическом направлении, на котором Киев тоже стремится демонстрировать свою решительность. В итоге в очередной раз возникает вопрос о Минских соглашениях: насколько то, что делает Киев в военной сфере, соответствует международным договоренностям", – сказал Денис Батурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.