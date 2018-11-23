Эксперт о ситуации в Донбассе: демонстрация силы – один из сценариев Киева

Переброска Киевом тяжелого вооружения, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-300 в Донбасс говорит о том, что украинские власти не сбрасывают со счетов силовое решение конфликта на востоке Украины, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
На прошлой неделе стало известно, что с 1 по 12 ноября наблюдатели ОБСЕ насчитали возле линии разграничения 24 единицы военной техники вооруженных сил Украины, к линии соприкосновения вновь стягиваются ЗРК "Бук". Также СММ зафиксировала переброску комплексов С-300.
Политолог, член общественной платы республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik оценил действия Киева.
"Информация о переброске тяжелых вооружений в Донбасс, безусловно, означает, что Киев готов к силовому решению конфликта. По крайней мере, рассматривает его как один из вариантов. Давайте не будем забывать, что Украина живет накануне президентских выборов, и эти выборы подсказывают самые разные сценарии для пока еще действующего президента Порошенко. В том числе и демонстрацию готовности к резким, решительным, как им кажется, действиям в Донбассе. Кроме того, это может являться демонстрацией – не столько военной, сколько политической – для тех, кого президент Порошенко считает своим электоратом. Не будем забывать и о внешнеполитическом направлении, на котором Киев тоже стремится демонстрировать свою решительность. В итоге в очередной раз возникает вопрос о Минских соглашениях: насколько то, что делает Киев в военной сфере, соответствует международным договоренностям", – сказал Денис Батурин.