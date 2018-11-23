"Активность кипучая, но бесполезная". Мнение о словах Порошенко про НАТО

Петр Порошенко назвал задачу вступления страны в НАТО и ЕС непростой. Президент Украины в данном случае совершенно прав, отметил в эфире радио Sputnik заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Президент Украины Петр Порошенко назвал присоединение к Евросоюзу и НАТО "очень амбициозной задачей", которою настолько непросто реализовать, что "неправильно обещать конкретные сроки". В то же время он добавил, что ежедневные усилия дипломатов, военных и "всей страны" приближают Украину к этой цели.

"От этой стратегии мы не отступим. Украина, следуя своим путем, обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза", – заявил Порошенко в ходе выступления в Верховной раде.

Говоря о необходимости вступления страны в НАТО и ЕС, президент Украины также заявил, что это поможет бесповоротно расстаться с Россией. "Фиксируя в конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский союз", – сказал он.

Называя задачу вступления страны в НАТО и ЕС непростой, Порошенко совершенно прав, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"На самом деле Порошенко уже вовсю ведет избирательную кампанию, поэтому вписывание в конституцию вступления в НАТО и ЕС (и то, и другое в данный момент несбыточно) является просто элементом предвыборной риторики. Я думаю, он прекрасно понимает, что страна с такими территориальными проблемами в обозримом будущем в НАТО принята не будет. Единственное, что может ей "светить", – это создание какого-то двустороннего военного соглашения с США. Где, кстати, все равно каких-либо обязательств по "восстановлению территориальной целостности", как они выражаются, не будет. Поэтому вся эта активность Порошенко связана с его очень низким рейтингом, из которого он никак не может выбраться. Кстати, последние опросы показывают, что эта кипучая активность по НАТО и ЕС тоже каких-то мощных дивидендов ему не принесла", – сказал Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.

В четверг Верховная рада Украины поддержала предложения президента Петра Порошенко и приняла в первом чтении поправки в конституцию страны, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. По процедуре, далее документ может быть рассмотрен в целом на следующей сессии парламента, которая начнется в феврале 2019 года.