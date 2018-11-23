Эксперт о призыве исключить РФ из Интерпола: ясно, кто кричит "держи вора"

Финансист Уильям Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола. Прислушаются ли к его призыву, в эфире радио Sputnik предположил политолог Илдус Ярулин.

Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из Интерпола, сообщает канадский телеканал CBC.

В четверг Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента, заявив, что Россия якобы систематически нарушает правила международной полицейской организации. "Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр", – заявил Браудер позднее в интервью телеканалу.

В понедельник на брифинге в Генпрокуратуре РФ объявили, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и другие возможные соучастники Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что Браудер не мог не воспользоваться информационным фоном после выборов главы Интерпола.

"Сомневаюсь, что на этот призыв будет какая-то серьезная реакция. Но отголоски голосования за нового главу Интерпола еще, несомненно, будут использовать в рамках глобальной кампании по дискредитации России. Грех было бы этим людям не воспользоваться этим поводом, ведь громче всех кричит "Держи вора!" сами знаете кто. Если Россия "виновата" – значит, Браудер не виноват. Неудивительно, что именно он поднял этот вопрос – ясно, что это связано с заявлением нашей Генпрокуратуры, что будет расследоваться дело по отравлению, в котором прямо обвиняется Браудер. А нападение – это лучшая защита", – сказал Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik.

Он предположил, что вслед за призывом Браудера последует продолжение.

"Еще кто-нибудь выступит из тех, кто бежал из России с наворованными капиталами. Их будут заставлять – мы же видим, как арестовываются на Западе счета бывших наших миллиардеров: не будете поддерживать политику против России – тогда будем вас наказывать по строгости нашего закона. Это естественный исход событий, который достаточно легко читался", – считает Илдус Ярулин.

Новым президентом Интерпола 21 ноября был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Перед выборами группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Уильям Браудер – международный инвестор, бывший работодатель Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Приговор заочный – возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.