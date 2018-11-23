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"Лицемерная позиция". Эксперт об отказе Киева закрыть сайт "Миротворец"

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CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта МиротворецЖилет с логотипом сайта Миротворец
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Посол Украины в Германии ответил на требование МИД ФРГ закрыть скандальный портал "Миротворец". Позиция Киева по этому вопросу вызывает удивление, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя требование МИД Германии закрыть портал "Миротворец", в своей статье для газеты Die Welt заявил о том, что Киев не несет ответственности за сайт, который имеет "частное" происхождение.

Ранее МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец". Он попал в "черный список" за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду". Мельник уточнил, что дело в словах Шредера о неизбежности признания мировым сообществом воссоединения Крыма с Россией. 

Украинский дипломат отметил, что закрытие сайта затронуло бы "вопрос свободы слова", и что из-за этого "юридическая свобода действий украинских властей ограничена". "Однако Украина готова всерьез продолжать переговоры по проблеме "Миротворца" с немецкими партнерами. Лично я считаю, что печально известный список является неуместным", – добавил посол.

Заявление посла Украины в ФРГ прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Украинский МИД занял лицемерную позицию. Сайт действует в украинском информационном пространстве, и чтобы ему действовать, нужно получить согласие властей и выполнить ряд требований. Сайт не должен нести ту нагрузку, которую он несет – нагрузку экстремизма, агрессивности. Он выступает провокационным инструментом, указывая на тех людей, которые, по его мнению, являются противниками Украины, и науськивая на них. Поскольку такая деятельность везде считается экстремистской, то вызывает, по меньшей мере, удивление, что украинский МИД как олицетворение внешней политики Украины от нее открещивается. Если бы этот сайт касался только внутренней жизни Украины, можно было бы предоставить самим украинским гражданам с этим разбираться. Но он фактически вмешивается в дела других стран, когда размещает сведения об их гражданах. Тем самым он их подвергает опасности. Таким образом, есть вполне понятное требование МИД Германии и лицемерная позиция украинского МИД", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, других граждан, которых называет "изменниками родины". "Миротворец" также публиковал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Такие публикации вызвали тревогу в ОБСЕ. Действия владельцев сайта "Миротворец" подвергла критике и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала такие публикации "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта также попали некоторые российские деятели культуры.

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