Политолог предположил, зачем Лондон дозирует информацию о Скрипалях

В Британии опубликовали новые видеозаписи с подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Никаких доказательств причастности России у Лондона по-прежнему нет, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись с гражданами РФ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Кроме того, было опубликовано изображение флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также выпущены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", – говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция призывает всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо подозреваемых, либо коробку или поддельный флакон духов Nina Ricci, сообщить об этом.

Россия вновь обратится к Лондону за разъяснениями по расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заявил в среду посол в Великобритании Александр Яковенко. "Должен сказать, что здесь, в Лондоне, многие послы интересуются, почему британская сторона не сотрудничает с Россией, и все примеряют эту правовую ситуацию на себя. Так что британцы находятся под очень серьезным давлением, в том числе и со стороны других стран, которые не понимают позицию, которую занял Лондон", – сказал Яковенко в телеэфире.

Днем ранее российское посольство в Лондоне сообщило, что с момента инцидента в Солсбери направило британским властям уже 70 нот и писем с вопросами о судьбе пострадавших при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, но британская сторона по-прежнему скрывает информацию. Дипломаты назвали такое поведение Лондона противоречащим "всем канонам цивилизованных отношений между государствами" и "вопиющим нарушением элементарных норм дипломатической вежливости".

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Великобритании.

"Так как нет ясных и четких доказательств, то это продолжение провокации подается дозированно, чтобы скандал не прекращался. Чтобы привлекать к себе внимание и на фоне кризиса, связанного с Brexit'ом, придавать Британии образ страны, пострадавшей от нападения России, агентов ГРУ, и получать какую-то симпатию. Причем международного сотрудничества в расследовании нет – Россия из этого дела исключена, нарушены все принципы международного расследования серьезных дел. Мы видим желание нанести репутационный удар по РФ. За этим скрывается еще и желание с помощью этой провокации участвовать в ломке сложившейся системы международных институтов и правил, которая была сформирована после Второй мировой войны", – считает Юрий Почта.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые – сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.