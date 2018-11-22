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Мнение: говоря о "газовых амбициях" Украины, Гройсман подыгрывает Порошенко

(обновлено: 20:23 22.11.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об амбициях страны стать "газовой державой". Независимый аналитик в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik оценил шансы Киева воплотить эти амбиции в жизнь.

Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Строительство трубопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2 / Thomas Eugster
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"Мы хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года", – цитирует его слова пресс-служба кабмина.

Гройсман посоветовал Берлину сделать "выгодные" инвестиции в украинскую газовую промышленность и таким образом обеспечить себя еще одним источником энергоресурсов.

Премьер также обвинил Москву в попытках "принизить" украинские транзитные возможности в пользу трубопровода "Северный поток-2". По утверждению главы украинского правительства, с помощью этого проекта Россия стремится "взять Европу в заложники".

Независимый аналитик в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у Украины нет реальных перспектив стать "газовой державой".

"Заявления украинских политиков надо, в первую очередь, рассматривать как пиар. Естественно, что никаких объективных условий для Украины стать "газовой державой" нет. Да, там есть определенная добыча газа, которая в небольшой степени покрывает потребности части украинских потребителей. Что, они нашли какое-то гигантское месторождение в своей зоне Черного моря? Или еще что-то? Да, они рассказывали долгое время, что у них есть большие залежи сланцевого газа. Но пока никаких серьезных попыток и каких-то серьезных инвесторов, которые бы пришли туда и хотя бы начали пытаться как-то добывать этот газ, нет", – сказал Николай Хренков.

Он считает, что Киеву не стоит рассчитывать на инвестиции со стороны Германии.

"Сейчас заканчивается уже 2018 год, то есть Украина уже через шесть лет мечтает стать великой "газовой державой". Страна, которая на 70-80% зависит от импорта. Сегодня Украина не может обеспечивать газом себя, а тем более, поставлять этот газ еще и в Германию. Да и в Германии очень реалистичные политики, там очень реалистичный бизнес, который прекрасно понимает, что к чему, и активно участвует в проекте "Северный поток-2", потому что знает, что вот по нему они точно будут получать дополнительные объемы газа, минуя транзитные страны – напрямую из России", – отметил эксперт.

По его мнению, заявления Гройсмана надо рассматривать в контексте предстоящих в следующем году президентских выборов на Украине.

"То есть всерьез эти заявления воспринимать не надо. Надо просто вспомнить о том, что на Украине начинается предвыборная кампания. Гройсман – человек из команды (президента Петра) Порошенко, и в данном случае он "льет воду на мельницу" своего шефа, подыгрывает ему, надеясь, что граждане страны поведутся на эти заявления. Что, кстати, весьма сомнительно", – заключил Николай Хренков.

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
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В Киеве неоднократно заявляли о желании остаться транзитером российского газа в Европу. Нынешний контракт на транзит истекает в конце 2019 года, но "Газпром" не раз выражал готовность сохранить его, если Киев докажет экономическую целесообразность соглашения.

Украина также выступает категорическим противником прокладки новых газопроводов в обход своей территории, опасаясь потери прибыли от транзита российского газа. Так, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский заявлял, что объем транзита сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. Он призвал не допустить строительства второй нитки газопровода.

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