"Глупо и унизительно". Политолог об узаконивании курса Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко попросил Раду безотлагательно проголосовать за закрепление в конституции курса страны в ЕС и НАТО. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева, назвав их бессмысленными.

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект, которым предлагается закрепить в конституции курс страны в ЕС и НАТО.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС). В четверг КС признал его соответствующим Основному закону страны. После вердикта украинский парламент сможет проголосовать за законопроект в первом чтении.

"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", – написал украинский президент в Twitter

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik прокомментировал стремление Киева закрепить в конституции курс на вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Конечно, унизительно закреплять в конституции то, что бессмысленно. Хотя бы потому, что представители и ЕС, и НАТО неоднократно заявляли, что никаких перспектив членства Украины в этих организациях нет. Поэтому ставить целью вступление в организацию, где тебя не ждут, это, по меньшей мере, глупо. Это, во-первых. Во-вторых, не может быть целью вступление в организацию, это может быть средством для достижения какой-либо цели. Скажем, членство в таможенном союзе позволяет беспошлинно перевозить через границу какие-либо товары. То есть членство в этом союзе – это средство достижения экономии. И, в-третьих, ничто не вечно. К примеру, из-за Brexit'а может быть распущен Евросоюз, или европейские члены НАТО решат, что европейская безопасность более важна и этот "зонт", который пытаются открыть над ними американцы, накрыть им Европу, в общем-то, не нужен европейцам", – сказал Александр Дудчак.

Таким образом, по его мнению, украинское руководство лишь унижает честь своих граждан, а никак не улучшает их жизнь.

"Допустим гипотетически, что одна из этих организаций или обе будут распущены, что тогда будет с этой конституцией? Что, опять переписывать ее? В общем, они (украинское руководство – ред.) занимаются глупостями. Тем более что занялись этим в дни, когда отмечают годовщину "революции гидности", как они это называют. Это еще раз подтверждает, что это была не революция, а позорище, и то, что они делают на протяжении пяти лет после Майдана – это сплошное унижение достоинства и чести жителей Украины. И это ничем не способствует улучшению их жизни", – заключил политолог.

Внесение изменений в конституцию требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, в свою очередь, ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.