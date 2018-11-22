Военный эксперт: наша армия сдерживает США от крупномасштабных авантюр

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил. Первые – США, на третьей строчке – Китай. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что объективно американская армия опережает нас лишь в одном.

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Данные опубликованы на портале Business Insider.

Эксперты учитывали более 50 показателей, включая разнообразие имеющихся вооружений, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы и другие факторы.

Преимущество получили ядерные державы и члены НАТО. За отсутствие флота у стран, не имеющих выхода к морю, баллы не вычитались.

Лидером рейтинга стали США. Численность американских военнослужащих – около 2 миллионов человек (действующие и запасники). В армии почти 6 тысяч танков, чуть более 13 тысяч самолетов, среди которых около 2 тысяч истребителей, 415 судов ВМФ. Оборонный бюджет Соединенных Штатов достигает 647 миллиардов долларов.

Вторую строчку заняла российская армия. Ее численность – более 3,5 миллиона человек. По данным портала, российские Вооруженные силы насчитывают почти 4 тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. Военный бюджет, отмечает Business Insider, составляет 47 миллиардов долларов.

Третьим стал Китай. В армии страны служит более 2,5 миллиона человек, а количество военных самолетов превышает 3 тысячи единиц техники. В распоряжении Народно-освободительной армии более 7,5 тысячи танков и 714 судов ВМФ. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.

В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

При составлении рейтинга учитывались данные сайта Global Firepower.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, насколько данные этого рейтинга отражают реальность.

"Все эти рейтинги, по сути, "высосаны из пальца". Потому что реальный рейтинг того, чего стоит та или иная армия, дает только война. По уровню своей боеготовности, оснащенности вооружением, военной техникой, боевому и моральному духу российская армия – одна из лучших армий мира. Мы сдерживаем США от крупномасштабных авантюр с опорой на наши стратегические ядерные силы и потенциал в обычных вооружениях. На фоне США, которые увязли в Афганистане и Ираке и ничего не могут сделать, Россия на примере сирийской операции показала, что она более успешна, более эффективна, и ее вооруженные силы более профессиональны с точки зрения решения поставленных задач. Я полагаю, что второе место – необъективно, мы объективно занимаем первое место в мире, США от нас отстают", – сказал Игорь Коротченко.

По его словам, американская армия опережает российскую лишь в одном.

"Единственное, в чем они нас опережают, это в расходах на военные нужды, в военном бюджете. Но сегодня это не показатель. Поскольку, имея военный бюджет в разы меньше, чем у США, мы более успешны, а, следовательно – мы лучшие", – отметил военный эксперт.