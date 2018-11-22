ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Религиовед рассказал об интригах вокруг "объединительного собора" в Киеве

(обновлено: 18:32 22.11.2018)
0410
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церквиПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Дата проведения "объединительного собора" в Киеве остается неизвестной, в неканонических церквах Украины нет единого мнения по кандидатуре будущего предстоятеля, сообщают СМИ. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik назвал ситуацию беспрецедентной.

Предстоятелем автокефальной церкви, которую официальный Киев и Константинопольский патриархат планируют создать на Украине, скорее всего, станет кто-то из руководителей самопровозглашенного Киевского патриархата, однако пока что окончательная кандидатура не определена. Об этом пишут в четверг украинские СМИ. 

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018
© Фото : УПЦ
Религиовед: Киеву не удалось "перетянуть канат" в противостоянии с УПЦ
Власти в Киеве и неканонические церковные структуры на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его могут предоставить лишь предстоятелю "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе".

Ранее сообщалось, что проведение "объединительного собора" намечено на 22 ноября. Позже эту информацию опровергли, новая дата пока не известна. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в соборе.  

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik назвал ситуацию беспрецедентной. 

"Беспрецедентный случай в истории церкви: автокефалию собираются предоставить несуществующей церкви. Обычно с просьбой об автокефалии обращаются церкви, уже набравшие силу, имеющие авторитет на своей территории. А здесь ситуация складывается так, что из трех православных церковных структур, существующих ныне на территории Украины, только одна – канонически признанная, это Украинская православная церковь Московского патриархата. И как раз она с просьбой об автокефалии ни к кому не обращалась. А обе другие церковные структуры – неканонические, и никем в православном мире не признанные. Константинополь, насколько можно понять его намерения, хочет их включить в состав структуры, которую он сам планирует объявить канонической – но и это пока только планы, потому что нужно сделать к этому очень много шагов. В том числе Константинополь планирует созвать так называемый объединительный собор. Но и это сделать достаточно непросто", – сказал Юрий Табак.

Он объяснил, в чем состоит сложность созыва собора. 

"Каноническая УПЦ категорически и по сути дела единодушно отказалась участвовать в таком мероприятии. А что касается двух других структур, неканонических, для которых есть прямой смысл в нем участвовать, то с их стороны могут быть и, очевидно, уже есть определенные препятствия. Начинаются разного рода внутренние интриги: кто войдет в создаваемую церковную иерархию, в каком качестве и так далее. Сообщают о разногласиях по этому поводу в руководстве так называемой УПЦ Киевского патриархата, которые будут претендовать, естественно, на руководство новой структурой. Чтобы придать этой еще не созданной структуре какой-то вес, пытаются переманить епископов канонической УПЦ – но пока у них ничего не получается. Но главное даже не это – а то, что обе неканонические церкви представляют очевидное меньшинство православных верующих на Украине. Из этой ситуации могут быть очень неприятные последствия, чего, очевидно, и опасается Константинополь", – отметил Юрий Табак.

Киево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Пусть дальше копают себе яму". Политолог о позиции Киева в отношении УПЦ
В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии православной церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статус подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). 

В Русской православной церкви эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской православной церкви за рубежом.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена