Религиовед рассказал об интригах вокруг "объединительного собора" в Киеве

Дата проведения "объединительного собора" в Киеве остается неизвестной, в неканонических церквах Украины нет единого мнения по кандидатуре будущего предстоятеля, сообщают СМИ. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik назвал ситуацию беспрецедентной.

Предстоятелем автокефальной церкви, которую официальный Киев и Константинопольский патриархат планируют создать на Украине, скорее всего, станет кто-то из руководителей самопровозглашенного Киевского патриархата, однако пока что окончательная кандидатура не определена. Об этом пишут в четверг украинские СМИ.

Власти в Киеве и неканонические церковные структуры на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его могут предоставить лишь предстоятелю "объединенной" церкви, которого должны выбрать на "объединительном соборе".

Ранее сообщалось, что проведение "объединительного собора" намечено на 22 ноября. Позже эту информацию опровергли, новая дата пока не известна. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в соборе.

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik назвал ситуацию беспрецедентной.

"Беспрецедентный случай в истории церкви: автокефалию собираются предоставить несуществующей церкви. Обычно с просьбой об автокефалии обращаются церкви, уже набравшие силу, имеющие авторитет на своей территории. А здесь ситуация складывается так, что из трех православных церковных структур, существующих ныне на территории Украины, только одна – канонически признанная, это Украинская православная церковь Московского патриархата. И как раз она с просьбой об автокефалии ни к кому не обращалась. А обе другие церковные структуры – неканонические, и никем в православном мире не признанные. Константинополь, насколько можно понять его намерения, хочет их включить в состав структуры, которую он сам планирует объявить канонической – но и это пока только планы, потому что нужно сделать к этому очень много шагов. В том числе Константинополь планирует созвать так называемый объединительный собор. Но и это сделать достаточно непросто", – сказал Юрий Табак.

Он объяснил, в чем состоит сложность созыва собора.

"Каноническая УПЦ категорически и по сути дела единодушно отказалась участвовать в таком мероприятии. А что касается двух других структур, неканонических, для которых есть прямой смысл в нем участвовать, то с их стороны могут быть и, очевидно, уже есть определенные препятствия. Начинаются разного рода внутренние интриги: кто войдет в создаваемую церковную иерархию, в каком качестве и так далее. Сообщают о разногласиях по этому поводу в руководстве так называемой УПЦ Киевского патриархата, которые будут претендовать, естественно, на руководство новой структурой. Чтобы придать этой еще не созданной структуре какой-то вес, пытаются переманить епископов канонической УПЦ – но пока у них ничего не получается. Но главное даже не это – а то, что обе неканонические церкви представляют очевидное меньшинство православных верующих на Украине. Из этой ситуации могут быть очень неприятные последствия, чего, очевидно, и опасается Константинополь", – отметил Юрий Табак.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии православной церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статус подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

В Русской православной церкви эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Позже такое же решение принял и синод Русской православной церкви за рубежом.