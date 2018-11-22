Политолог оценил назначение нового представителя Киева в группе по Донбассу

Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как это назначение может сказаться на урегулировании кризиса.

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в трехсторонней контактной группе. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", – написала Геращенко в Facebook в четверг.

Бывший президент Украины Леонид Кучма, которому летом исполнилось 80 лет, 2 октября завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе. Марчук представлял Киев в подгруппе по безопасности. Кто заменит его в этой подгруппе, Геращенко не уточнила.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, повлияет ли новое назначение на урегулирование украинского кризиса.

"На мой взгляд, при Марчуке измениться ничего не может, потому что представители в контактной группе не определяют политику Украины, они ее только более или менее эффективно реализуют. Если Украина как государство не желает выполнять Минские соглашения, то никакие представители в контактной группе ничего не смогут сделать. Тем более что, насколько я понимаю, у Евгения Кирилловича (Марчука) стратегических расхождений с нынешней властью нет, а если и есть, то только какие-то тактические. А так, в общем-то, он, может, и не радикальных, но определенных националистических взглядов раньше придерживался и сам… Был Кучма, а теперь будет Марчук – ну так что? Марчук был в свое время главой СБУ и даже премьер-министром и вице-премьером. Так что работали они в одно и то же время, в одних и тех же правительствах", – сказал Ростислав Ищенко.