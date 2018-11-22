Мнение: ракета "Буревестник" вызвала у НАТО "эмоциональную реакцию"

В НАТО кодифицировали российскую ракету "Буревестник" как SSC-X-9 Skyfall, пишет журналист The Diplomat. Примерно это означает – "падение небес". Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik предположил, почему выбрано именно это название.

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО. Об этом сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда со ссылкой на источник.

"Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (аналога в русском языке нет, примерно можно перевести как "падение небес" – ред.)", – говорится в записи.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что идея присвоить российской ракете обозначение Skyfall принадлежит, в большей степени, американцам. Он также предположил, с чем связан выбор именно этого названия.

"Современное ракетное вооружение Российской Федерации вызывает в странах НАТО не просто волнение у военных специалистов, политиков, но и другие эмоциональные реакции. Ракета "Буревестник" является действительно очень грозным оружием и превосходит все существующие аналоги в США, других странах НАТО. Выбирая для него наименование "падение небес", думаю, американские специалисты решали одновременно две задачи. Во-первых – создать в очередной раз имидж "ужасной страны" России, которая при помощи своих ядерных вооружений способна уничтожить весь мир. А второе – создать условия, политические и экономические, для принятия решений по наращиванию оборонных бюджетов. Ну, американцы всегда отличались экстравагантностью. И это наименование, скорее всего, можно отнести именно к особенностям восприятия и мироощущения американских политиков и военных", – сказал Владимир Богатырев.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них – авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие.

В июле Минобороны опубликовало видеоролик с испытаниями "Буревестника". В ведомстве отметили, что низколетящая крылатая ракета с практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета будет неуязвимой для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.