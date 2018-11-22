Мнение: пьянство лидеров Майдана – это самое невинное, что там было

Лидер Соцпартии Украины Илья Кива рассказал о пьянстве Петра Порошенко и Виталия Кличко во время "евромайдана". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала сомнения, что лидеры госпереворота в принципе стремились мыслить трезво и взвешенно.

Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире ток-шоу на телеканале NewsOne рассказал, как нынешний президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в Киеве осенью 2013 и зимой 2014 годов.

По его словам, участники "евромайдана" делились на две категории. "Есть одни, те, кто находятся на Грушевского, на Институтской, на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами…", – сказал Кива.

Однако когда он попал на второй этаж киевского Дома профсоюзов (где находился штаб протестующих – ред.), по его словам, там все было пропитано коньяком, дорогой икрой и "пьяными лицами".

"И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко, это правда. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил, и это тоже правда. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…", – заявил Кива.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала эти заявления.

"Мне кажется, что во время серьезных исторических событий любой ответственный человек должен быть собран, максимально мобилизован и мыслить трезво и взвешенно. Но то, что произошло в Киеве в 2014 году, нельзя назвать здравым действием. И те люди, которые все это устроили, мне кажется, находились под воздействием даже не алкоголя, а чего-то посильнее. Известно, что среди участников всех "майданов", особенно последнего – хотя он, скорее всего, и не последний – было достаточно много наркоманов. А о том, что в напитки на Майдане добавляли каптагон – вещество, "убивающее" чувство страха – говорило столько свидетелей, что это можно считать уже установленным фактом. И то, что они (руководители Майдана – ред.) там пьянствовали – это, наверное, самое невинное из того, что там происходило. Кроме того, там применялись серьезные психотехники, при помощи которых людей вводили в экстаз. То есть, видимо, сценаристы Майдана, которые, конечно же, находились не в Киеве, а за океаном, решили пойти ва-банк и использовали все, что только могли. Очевидно, было принято принципиальное решение "взорвать" Украину, и они ее взорвали", – сказала Наталья Макеева.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новое правительство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, окончившегося гибелью более 100 человек и бегством из страны президента Виктора Януковича.