"Общий диагноз". Политолог оценил вероятность нового Майдана на Украине

Происходящее на Украине может вылиться в новый Майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По словам Константинова, все это может привести к бегству украинцев из страны.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
"Слова господина Константинова являются общим диагнозом для понимания нынешней ситуации на Украине, но они все-таки не относятся к каким-то сиюминутным прогнозам. Майдан, как в принципе любая рукотворная вещь, при наличии определенных условий может произойти в любое время, особенно если люди уже представляют, как это делается. А на Украине уже есть немалый опыт создания и проведения подобных Майданов. Другое дело, что сейчас я не думаю, что этот Майдан случится, по крайней мере, до выборов – в следующем году должны пройти парламентские и президентские выборы. И сейчас все усилия различных политических акторов на Украине направлены исключительно на организацию этих выборов и попытки привести своих людей. Так что я не думаю, что организовывать сейчас Майдан кто-то из них решится, это сейчас просто не в их интересах. Они будут пытаться взять власть, решить какие-то свои вопросы на выборах", – сказал Олег Бондаренко.
Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение распустили.
Сейчас 21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы.