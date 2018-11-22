"Общий диагноз". Политолог оценил вероятность нового Майдана на Украине

В Крыму заявили о сигналах, идущих с Украины, о новом Майдане. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление, высказав свой взгляд на ситуацию.

Происходящее на Украине может вылиться в новый Майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового Майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине", – сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, все это может привести к бегству украинцев из страны.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Слова господина Константинова являются общим диагнозом для понимания нынешней ситуации на Украине, но они все-таки не относятся к каким-то сиюминутным прогнозам. Майдан, как в принципе любая рукотворная вещь, при наличии определенных условий может произойти в любое время, особенно если люди уже представляют, как это делается. А на Украине уже есть немалый опыт создания и проведения подобных Майданов. Другое дело, что сейчас я не думаю, что этот Майдан случится, по крайней мере, до выборов – в следующем году должны пройти парламентские и президентские выборы. И сейчас все усилия различных политических акторов на Украине направлены исключительно на организацию этих выборов и попытки привести своих людей. Так что я не думаю, что организовывать сейчас Майдан кто-то из них решится, это сейчас просто не в их интересах. Они будут пытаться взять власть, решить какие-то свои вопросы на выборах", – сказал Олег Бондаренко.

Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение распустили.

Сейчас 21 ноября на Украине отмечается День достоинства и свободы.