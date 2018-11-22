"Ситуация тревожная". Политолог об условиях применения ядерного оружия

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия. В настоящий момент страна защищена, но мир меняется, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Совет Федерации предложил Совбезу РФ определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.

Политики и военные призвали четко определить факторы для принятия решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия. Отмечается, что необходимо разработать проект "Национальной военной стратегии".

Сенаторы и представители военных ведомств решили дать рекомендации из-за того, что в последнее время повышается риск разрешения мировых, региональных и локальных проблем средствами вооруженного насилия, развязывания крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия. Кроме того, в мире появляются новые виды оружия и военной техники, происходит трансформация форм и способов ведения боевых действий, говорится в рекомендательном документе.

Его авторы обратили внимание на отсутствие законов о Вооруженных силах, военном строительстве, а также гражданском контроле над оборонной деятельностью. По их словам, положения некоторых федеральных законов носят декларативный характер, в них нечетко очерчены полномочия, права и обязанности, юридическая ответственность субъектов права, участвующих в обеспечении военной безопасности.

Парламентарии нашли в нескольких законах несогласованность отдельных положений. Сенаторы отметили, что неунифицированная терминология также затрудняет исполнение нормативов и создает правовые коллизии.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что уточнение условий применения ядерного оружия в нынешних условиях необходимо.

"Действительно, ситуация достаточно тревожная. С одной стороны, растут угрозы, которые имеют военно-политический характер, то есть постоянные заявления против России со стороны высокопоставленных политиков стран Запада. С другой стороны, речь идет о новых военных технологиях, которые подкрепляют и расширяют возможное поле военных угроз. В настоящий момент Россия в достаточной степени защищена и действует в рамках существующей системы соглашений, в том числе связанных с ядерным оружием, которые создавали определенные гарантии мира и безопасности. Но мир меняется", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что эти изменения требуют соответствующей реакции.

"Появляются новые виды вооружений, которые нельзя отнести к классической триаде оружия массового поражения, созданного в ХХ веке. Эти новые виды вооружений настоятельно диктуют необходимость адаптации к новым угрозам: Россия, очевидно, должна иметь эти новые виды оружия в своем арсенале и, с другой стороны, концептуально осмысливать новые угрозы и создавать систему безопасности, которая учитывала бы в полной мере картину меняющихся угроз. Поэтому, конечно, данная озабоченность уместна, и очевидно, что в этой ситуации для нашей страны необходимо осмысление этой ситуации, в том числе включение в наши концептуальные документы возможностей, которые обеспечат в полной мере безопасность страны в новых условиях", – считает Владимир Шаповалов.