"Утопающие, которые пытаются утопить других". Политик о лидерах Майдана

Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире ток-шоу на телеканале NewsOne рассказал, как нынешний президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в Киеве осенью 2013 и зимой 2014 годов.
"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей… И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко, это правда. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил, и это тоже правда. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…" – заявил Кива.
Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рассказанная задним числом правда о руководителях "евромайдана" уже ничего не изменит.
"Украинское общество сегодня настолько запугано и дезориентировано, что это будет воспринято как норма жизни и не принесет абсолютно никакого ущерба уже несуществующей репутации ни Кличко, ни Порошенко. А раскол между бывшими участниками Майдана, безусловно, будет продолжаться. К счастью, время начинает раскрывать людям глаза, и каждый из участников Майдана желает обелить себя. Это как те утопающие, которые хватаются за соломинку, но при этом стараются утопить других, чтобы самим выскочить. Приз один – власть и деньги", – сказал Вадим Колесниченко.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, окончившегося гибелью более 100 человек и бегством из страны президента Виктора Януковича.