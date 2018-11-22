"Утопающие, которые пытаются утопить других". Политик о лидерах Майдана

Президент Украины Петр Порошенко общается с киевлянами после возложения цветов к кресту Небесной сотни в годовщину начала событий на киевском Майдане

Президент Украины Петр Порошенко общается с киевлянами после возложения цветов к кресту Небесной сотни в годовщину начала событий на киевском Майдане

Лидер Соцпартии Украины Илья Кива рассказал о пьянстве Петра Порошенко во время "евромайдана". Сейчас каждый из участников тех событий будет стараться обелить себя, считает политик Вадим Колесниченко. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире ток-шоу на телеканале NewsOne рассказал, как нынешний президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в Киеве осенью 2013 и зимой 2014 годов.

По его словам, участники "евромайдана" делились на две категории. "Есть одни, те, кто находятся на Грушевского, на Институтской, на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами…", – сказал Кива. Однако когда он попал на второй этаж киевского Дома профсоюзов (где находился штаб протестующих, – ред.), по его словам, там все было пропитано коньяком, дорогой икрой и "пьяными лицами".

"Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей… И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко, это правда. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил, и это тоже правда. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…" – заявил Кива.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что рассказанная задним числом правда о руководителях "евромайдана" уже ничего не изменит.

"Украинское общество сегодня настолько запугано и дезориентировано, что это будет воспринято как норма жизни и не принесет абсолютно никакого ущерба уже несуществующей репутации ни Кличко, ни Порошенко. А раскол между бывшими участниками Майдана, безусловно, будет продолжаться. К счастью, время начинает раскрывать людям глаза, и каждый из участников Майдана желает обелить себя. Это как те утопающие, которые хватаются за соломинку, но при этом стараются утопить других, чтобы самим выскочить. Приз один – власть и деньги", – сказал Вадим Колесниченко.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новое правительство взяло курс на евроинтеграцию Украины.

Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, окончившегося гибелью более 100 человек и бегством из страны президента Виктора Януковича.