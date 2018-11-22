Мнение: США будут саботировать идею армии ЕС, чтобы не потерять контроль

США призвали Европу создавать армию в "полном согласии" с НАТО. Соответствует ли это европейской идее, в эфире радио Sputnik объяснил профессор Александр Гусев.

США требуют большей ясности в позиции европейских стран относительно планов создания собственной армии, она должна стать дополнением НАТО, а не его заменой, заявил европарламентариям американский постпред при ЕС Гордон Сондленд.

"Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США", – сказал дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам.

По его словам, ситуация усложняется, поскольку Евросоюз решил, что может справиться сам с помощью собственных вооруженных сил. "Поэтому мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО", – заявил американский дипломат.

По его словам, США слышат из Европы "две диаметрально противоположные точки зрения" в отношении вопросов обороны: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов или вопросами в Северной Африке, а другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценных вооруженных сил.

Для США важна "большая ясность со стороны ЕС в целом, что они собираются делать со своими средствами", учитывая, что Европа также существенно финансирует НАТО, заключил дипломат.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев предположил, какая идея "европейской армии" может стать преобладающей.

"Идея создания общеевропейской армии не нова. Еще в начале 2000-х годов европейцы решили создавать свою армию – не как альтернативу НАТО, а как дополнение к блоку. Но постепенно эта тема сошла на нет, потому что фактически американские войска оккупировали Европу, американцы контролируют систему внутренней и внешней безопасности Европы. Сейчас, когда было предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, опять возвратились к этой идее. Конечно, американцы во главе с президентом США Дональдом Трампом будут саботировать эту идею, потому что для них очень выгодно, что они контролируют всю территорию Европы. Европейцы находятся в заложниках у американцев. И американцы, по крайней мере, в ближайшем будущем не позволят европейцам создать свою независимую от них систему внутренней и внешней безопасности, они будут это саботировать и создавать такие условия, чтобы европейцы были им подконтрольны", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини позднее заявила, что Евросоюз не занимается строительством "европейской армии", потому что является политическим, а не военным союзом.