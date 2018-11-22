"Борьба еще предстоит". Политолог о маршруте "Турецкого потока"

"Газпром" определился с маршрутом "Турецкого потока", пишут СМИ. На страны, готовые принять трассу газопровода, на Западе будут давить, считает политолог Юрий Светов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Газопровод "Турецкий поток" может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season).

Отмечается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию – с 2021-го, в Словакию – во второй половине 2022-го.

Болгарские компании проведут аукцион на будущие мощности газопроводов в декабре. Они полностью соответствуют мощностям одной нитки "Турецкого потока", подчеркивает издание. В свою очередь, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет, пишет "Коммерсант".

По словам источников газеты, все предложенные мощности планирует забронировать "Газпром". Таким образом, российская компания собирается запустить обе нитки "Турецкого потока" в эксплуатацию уже с 2020 года.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik предположил, будет ли сопротивление со стороны третьих стран.

"Давить на эти страны (участвующие в проекте, – ред.), естественно, будут. Здесь, может быть, меньше всего поддастся давлению Сербия, поскольку она не член ЕС и отношения с Россией ценит очень высоко. Что касается Болгарии, Венгрии, Словакии, то на них будет давление, тем более что есть уже пример, когда Болгарию вынудили отказаться от "Южного потока". Так что борьба еще предстоит серьезная. Хотя сам факт, что эти страны сейчас готовы присоединяться, говорит, что они, видимо, провели сверку с общеевропейским законодательством в этой области, и присоединение к "Турецкому потоку" не противоречит этому законодательству. Понятно, что Европа нуждается в газе. Но есть еще позиция Украины, за которой стоят Великобритания и США. Для них тот факт, что Россия может как минимум резко сократить транспортировку газа через Украину, означает, что эти деньги, которые потеряет Киев, должны будут давать они (Великобритания и США). Так все красиво выглядит: антироссийская Украина не желает отказываться от российских денег", – сказал Юрий Светов.

"Турецкий поток" должен состоять из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.

В понедельник "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока". Она проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность – более 900 километров. Точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей.