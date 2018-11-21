Эксперт прокомментировал решение продлить службу "Воеводы" и "Тополя-М"

Минобороны России планирует продлить сроки службы ракет "Воевода" и "Тополь-М". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что РФ добивается баланса, который позволяет сохранить наш ракетно-ядерный потенциал.

Министерство обороны РФ собирается продлить сроки службы ядерных ракет "Воевода" и "Тополь-М".

Для этого ведомство, как следует из материалов на портале госзакупок, объявило аукцион. Начальная (максимальная) цена госконтракта – 938,3 млн рублей.

Срок выполнения контракта – до 10 ноября 2020 года.

Исполнитель должен будет обеспечить "продленный срок эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165". Индексы 15П155 и 15П165 относятся к ракетным комплексам "Тополь-М" в подвижной и шахтной версиях, индекс 15П118М – к ракетным комплексам "Воевода", 15П135 – к советской межконтинентальной баллистической ракете шахтного базирования УР-100Н.

Победителя аукциона назовут 10 декабря.

Ракетный комплекс Р-36М "Воевода" (по классификации НАТО SS-18 Satan) с "тяжелой" ракетой РС-20В поставили на боевое дежурство в конце 1980-х годов. Сейчас эта ракета остается самой мощной из всех российских МБР.

"Тополь-М" – ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Минобороны продлить срок службы ракет.

"У наших ракетных комплексов, будь то "Воевода" или "Тополь-М", есть свой гарантийный срок. Когда эти ракеты только ставились на вооружение, конструкторы говорили – 20-30 лет. Но приходило время, наши военные делали учебные пуски и видели, что эти ракеты прекрасно выполняют свои задачи, то есть все запуски были в норме. И здесь возникает вопрос – зачем отправлять на пенсию то, что еще может послужить? Оставляя эти ракеты в боевом строю, Россия добивается баланса между выводом "старичков", которым уже нельзя служить, и вводом новых ракетных систем. Это как раз и позволяет сохранить наш ракетно-ядерный потенциал", – сказал Виктор Баранец.

Он рассказал о важной особенности "Воеводы". По словам военного эксперта, эти ракеты вполне обоснованно вызывают беспокойство на Западе.

"Эти ракеты хороши многим. Но больше всего, конечно, США боятся "Воеводы". У этой ракеты есть такие боеголовки, которые способны планировать по высоте и курсу, и ни одна американская система ПРО, где бы она ни дислоцировалась, не способна полностью поразить все десять боеголовок, которые несет этот гигант. Если же кто-то из обывателей скажет, что того же "Воеводу" или "Тополь" шахтного варианта базирования можно и выковырнуть из-под земли, то он глубоко ошибается. Российский Генштаб продумал все варианты, поскольку наши ракетные шахты имеют очень мощную систему противоракетной обороны", – отметил Виктор Баранец.

Таким образом, по его словам, все попытки принизить достоинства российских ракет – это сказки.

"Мы знаем стратегию и тактику тех же США и заранее предусмотрели нежелательный для нас сценарий развития событий в случае реальной военной угрозы. Так что все бравые заявления со стороны Запада, что наши ракеты будут уничтожены еще при выходе из шахт – это сказки дилетантов. Россия заботится о своем ракетно-ядерном комплексе, Россия его модернизирует. И если что-то еще может послужить Отечеству, то почему бы не дать ему такую возможность", – заключил военный эксперт.