Эксперт: на подсознательном уровне украинцы понимают – Крым уже давно не их

На заседании в Раде использовали слайд с картой Украины без Крыма. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что подобные "ошибки" украинские чиновники допускают все чаще.

На заседании Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в Вооруженных силах показали слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым, сообщает РИА Новости Крым.

Депутаты, участвовавшие в дискуссии, не обратили на это никакого внимания и продолжили совещание. При этом трансляцию заседания вели несколько украинских телеканалов.

Ранее на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом. Так, в начале ноября Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, который показал в прямом эфире карту страны без Крыма. Регулятор усмотрел в действиях телеканала признаки нарушений сразу нескольких статей законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Летом агентство Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным нейтральным цветом, но после критики со стороны украинского посольства удалило публикацию.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что подобные "ошибки" украинские чиновники допускают все чаще.

"Видимо, те, кто готовит картографические слайды для украинских чиновников, уже морально приняли для себя реальность – что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. И чем дальше мы будем уходить от событий марта 2014 года, тем чаще различные карты будут показывать Крым частью России. Украина может заявлять сколько угодно, что Крым якобы все еще украинский. Но реальность такова, что украинское государство потеряло Крым в результате демократического волеизъявления народа полуострова. Так что меня не удивляет эта новость: не в первый раз украинские СМИ демонстрируют карту без Крыма, не в первый раз украинские чиновники готовят слайды, где не фигурирует Крымский полуостров. Это все говорит о том, что даже на подсознательном уровне граждане соседнего государства понимают, что Крым уже давно не их. Я думаю, что такие "ошибки" будут возникать все чаще и чаще", – сказал Иван Мезюхо.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".