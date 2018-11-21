"Прикрыть преступления". Эксперт о применении США запрещенных химвеществ

Авиация возглавляемой США коалиции применила в сирийской провинции Дейр-эз-Зор запрещенные химвещества, сообщили СМИ. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik связал это с недавним голосованием на конференции по химоружию.

Авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив запрещенный международными конвенциями белый фосфор, сообщило государственное телевидение Сирии.

"Авиаудары международной коалиции с применением белого фосфора по городу Хаджин на востоке Дейр-эз-Зора привели к гибели мирных жителей, есть пострадавшие", – передает телеканал Al Ikhbariya. Точное число погибших и раненых не уточняется.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора.

Альянс, со своей стороны, отрицает, что при его ударах гибнут мирные жители. В Пентагоне не раскрывают, какие боеприпасы применяются в Сирии, но заверяют, что они соответствуют международным нормам.

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"На конференции, посвященной деятельности ОЗХО, американцы лоббировали и в итоге протолкнули свой проект, наделяющий эту организацию полномочиями определять виновных в применении химоружия. Для чего американцы это сделали? Для того чтобы иметь возможность оправдать свои собственные нарушения, особенно в Сирии, где они используют фосфорные боезаряды, запрещенные для применения против мирных объектов. Они применяли эти боезаряды неоднократно и в других странах. И чтобы эти свои преступления прикрыть, американцы превращают ОЗХО в инструмент в своих руках: они сами используют запрещенные химвещества, в то же время обвиняя в этом правительство Сирии", – сказал Араик Степанян.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Дамаск призвал ООН принять меры и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны.

Во вторник конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с этим решением не согласна.

*Террористическая группировка, запрещенная в России