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"Майдан напал на страну Украина". Экс-депутат Рады о событиях 2013 года

(обновлено: 14:03 21.11.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милицииСторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Двадцать первого ноября Украина отмечает День достоинства и свободы – годовщину "евромайдана". Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik рассказал, к чему пришла страна спустя пять лет после событий на майдане Незалежности осенью 2013 года.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тяжкое похмелье. В Европе мучительно переоценивают украинский Майдан
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – экс-президента страны Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

За пять лет стране удалось в определенной степени продвинуться в вопросе сближения с ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с Европой, получила безвизовый режим со странами ЕС, а также создала зону свободной торговли с Евросоюзом. Также украинские власти намерены в конституции закрепить стремление страны в ЕС и НАТО. Однако реальные перспективы членства, по мнению экспертов, остаются туманными.

Вместе с тем, как отметил в эфире радио Sputnik депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб, сегодня годовщина "евромайдана" большинством людей воспринимается как трагическая страница украинской истории.

"Годовщина Майдана на сегодняшний день воспринимается как годовщина трагических событий. По большому счету, в тот день Майдан, если его сравнить с террористической организацией, напал на страну Украина. И, безусловно, его последствие – то, что той страны не стало, и, честно говоря, под большим сомнением, что она когда-нибудь будет в том формате, в котором она была до 2014 года. Потому что прошедшие пять лет – это, фактически, пять лет оккупации, это пять лет деградации и пять лет тотальной разрухи. И это касается абсолютно всех сфер жизни – речь идет и об экономике, и о деградации образования, и о деградации системы здравоохранения, о разрушении каких-то моральных, культурных скреп. То есть все, что мы видим сегодня на Украине – это все, увы, со знаком "минус". И за все это, безусловно, "благодарить", в кавычках, нужно Майдан. Если раньше людей, вышедших на Майдан, кто-то считал героями, кто-то считал какими-то подвижниками, то на сегодняшний день все больше людей считает их участниками преступления. И это, наверное, самая точная характеристика того, что произошло на Украине пять лет тому назад", – сказал Александр Голуб.

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