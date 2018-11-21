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Академик прокомментировал планы России по освоению Луны

(обновлено: 13:54 21.11.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЛуна и самолет на закатеЛуна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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В России появится государственная программа, посвященная освоению Луны, рассказали в "Роскосмосе". В эфире радио Sputnik академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин отметил, что лунная миссия – это естественный для нашей страны шаг.

В России появится новая космическая государственная программа, посвященная освоению Луны, рассказал РИА Новости председатель научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Изначально планировалось, что она (новая программа – ред.) будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма", – отметил Юрий Коптев.

Фотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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По его словам, выполнение отдельной госпрограммы по сверхтяжелому носителю означало бы, "что мы его сделали и отвезли на космодром". К тому же создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году (как это следует из указа президента) потребует уже в ближайшие годы выделения значительных средств, а также изменений в структуре промышленности и инфраструктуре космодромов.

В программе распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к Луне в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

"Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, – расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении", – добавил Коптев.

По его оценке, реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что новая масштабная космическая программа нужна, в том числе, для поддержания научного потенциала страны.

"Передовые технологии, любые шаги в неведомое привлекают молодежь, стимулируют ученых повышать квалификацию, делать новые научные разработки, совершать открытия. Если от всего этого отказаться, замкнуться на том, чего мы уже достигли, то молодежь не будет интересоваться этой сферой, не будут разрабатываться новые материалы, новые технологические решения. А одной лишь "оборонки" и атома недостаточно для того, чтобы государство обладало передовыми технологиями", – сказал Игорь Маринин.    

Он напомнил, что многие страны проявляют сейчас интерес к освоению Луны.  

"Для любого передового государства, а для нас в особенности, для страны – первооткрывателя космоса, следующий шаг в освоении пространства – от земной орбиты к более дальним полетам – это шаг естественный. Вопрос заключается лишь в том, будем ли мы этот шаг делать одни или же в кооперации с другими странами, как это сейчас происходит с Международной космической станцией. Скорее всего, конечно, будет какая-то общая программа всех стран, заинтересованных в новых лунных миссиях. Это, прежде всего, 23 страны Европейского космического агентства, США, Канада, Япония. Сейчас и другие страны ставят перед собой задачи исследования Луны – Китай, Индия, ЮАР и некоторые другие. Очень многие сейчас хотят этим заниматься, и мы, я считаю, не должны отставать. Поэтому я считаю, что такую программу (государственная космическая программа  освоения Луны – ред.) надо принимать", – заключил Игорь Маринин.

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