ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Кто угодно, лишь бы не русский". Эксперт о выборах главы Интерпола

(обновлено: 12:59 21.11.2018)
03760
© Фото : InterpolИзбранный новым президентом Интерпола Ким Чон ЯнИзбранный новым президентом Интерпола Ким Чон Ян
© Фото : Interpol
Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. В эфире радио Sputnik эксперт Анатолий Петренко прокомментировал этот выбор, напомнив, что на данный пост претендовал также российский представитель.

Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола, говорится в Twitter организации. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае.

Международная организация уголовной полициии - ИНТЕРПОЛ
© AFP 2018 / Jean-Philippe Ksiazek
"Дело не в Интерполе". Мнение о полемике вокруг выборов главы организации
"Наш мир сейчас сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее", – заявил Ким Чон Ян.

Кроме него, на пост претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Он останется заместителем президента организации. 

США, Украина и Литва ранее открыто выступили против российского кандидата. Так, группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры российского представителя. Они заявили, что Прокопчук во главе Интерпола – это все равно что "лиса в курятнике", так как Россия якобы использует организацию "для сведения счетов и преследования политических оппонентов", а Прокопчук лично содействует этому.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Эксперт: международная политика России вызывает у Запада ненависть и злобу
Литовский парламент, в свою очередь, во вторник принял резолюцию, в которой говорилось, что "если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации". При этом министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас обвинил Россию в том, что она якобы "пыталась использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества", а также литовскими должностными лицами.

Киев также заявлял, что в случае, если российского представителя выберут главой Интерпола, Украина приостановит членство в этой структуре.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал избрание Ким Чон Яна президентом Интерпола, высказав мнение, что в данном случае не обошлось без предвзятого отношения к России и к ее кандидату на этот пост.

"Говорили о том, что этот пост может занять наш кандидат, видимо, собирались обсуждать эту кандидатуру. Но на фоне общей антироссийской истерии было ясно заранее, что эта кандидатура не пройдет. Представители многих стран сделали все для того, чтобы этот пост занял кто угодно, лишь бы не русский. Но я считаю, что драматизма здесь никакого нет. Интерпол как работал, так и будет работать, с Россией он, так или иначе, сотрудничает. Конечно, хотелось бы, чтобы в Интерполе руководителем был россиянин. Ну, раз Южная Корея – ради бога. Стоит отметить, что корейцы, насколько я знаю, еще ни разу не возглавляли Интерпол за всю его историю. Повторюсь, трагедии никакой в этом нет. Все время сотрудничали с Интерполом, не занимая лидирующие позиции в нем, тем не менее, много успешных совместных операций было проведено… Главное – чтобы Интерпол решал те функции, ради которых он создан, а не был каким-то орудием в руках людей, которые заболели русофобией", – сказал Анатолий Петренко.

Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, позже его нашли в Китае, где против него возбудили дело о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена