"Кто угодно, лишь бы не русский". Эксперт о выборах главы Интерпола

Новым президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. В эфире радио Sputnik эксперт Анатолий Петренко прокомментировал этот выбор, напомнив, что на данный пост претендовал также российский представитель.

Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола, говорится в Twitter организации. Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае.

"Наш мир сейчас сталкивается с беспрецедентными изменениями, которые представляют огромные вызовы для общественной безопасности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо четкое видение: мы должны построить мост в будущее", – заявил Ким Чон Ян.

Кроме него, на пост претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Он останется заместителем президента организации.

США, Украина и Литва ранее открыто выступили против российского кандидата. Так, группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры российского представителя. Они заявили, что Прокопчук во главе Интерпола – это все равно что "лиса в курятнике", так как Россия якобы использует организацию "для сведения счетов и преследования политических оппонентов", а Прокопчук лично содействует этому.

Литовский парламент, в свою очередь, во вторник принял резолюцию, в которой говорилось, что "если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации". При этом министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас обвинил Россию в том, что она якобы "пыталась использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола для расправы с активистами гражданского и демократического общества", а также литовскими должностными лицами.

Киев также заявлял, что в случае, если российского представителя выберут главой Интерпола, Украина приостановит членство в этой структуре.

Профессор Академии социального управления Анатолий Петренко в эфире радио Sputnik прокомментировал избрание Ким Чон Яна президентом Интерпола, высказав мнение, что в данном случае не обошлось без предвзятого отношения к России и к ее кандидату на этот пост.

"Говорили о том, что этот пост может занять наш кандидат, видимо, собирались обсуждать эту кандидатуру. Но на фоне общей антироссийской истерии было ясно заранее, что эта кандидатура не пройдет. Представители многих стран сделали все для того, чтобы этот пост занял кто угодно, лишь бы не русский. Но я считаю, что драматизма здесь никакого нет. Интерпол как работал, так и будет работать, с Россией он, так или иначе, сотрудничает. Конечно, хотелось бы, чтобы в Интерполе руководителем был россиянин. Ну, раз Южная Корея – ради бога. Стоит отметить, что корейцы, насколько я знаю, еще ни разу не возглавляли Интерпол за всю его историю. Повторюсь, трагедии никакой в этом нет. Все время сотрудничали с Интерполом, не занимая лидирующие позиции в нем, тем не менее, много успешных совместных операций было проведено… Главное – чтобы Интерпол решал те функции, ради которых он создан, а не был каким-то орудием в руках людей, которые заболели русофобией", – сказал Анатолий Петренко.

Выборы нового главы ведомства объявили после того, как в октябре подал в отставку прежний президент Международной уголовной полиции Мэн Хунвэй. Он исчез в конце сентября, позже его нашли в Китае, где против него возбудили дело о коррупции.

После ухода Хунвэйя в соответствии с правилами временно исполняющим обязанности президента Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.