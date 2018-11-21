ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Такое бывает раз в сто лет". Эксперт об инциденте в Шереметьево

(обновлено: 12:26 21.11.2018)
01941
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта ШереметьевоТерминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Свою версию происшествия в эфире радио Sputnik изложил глава Общества независимых расследователей авиапроисшествий Валерий Постников.

Следственный комитет опубликовал в Twitter видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево.

Накануне на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing авиакомпании "Аэрофлот", направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси. Погибшим оказался гражданин Армении. По предварительным данным, его депортировали из Испании. В свою очередь, в Ереване сообщили, что Мадрид не предупреждал о депортации.

Самолет авиакомпании Air Canada
© AFP 2018
Авиаэксперт об инциденте в Сан-Франциско: все должно быть строго расписано
"Соглашение о реадмиссии требует предварительного оповещения о депортации в случае возникновения затруднений, но если у гражданина нет проблем с документами, необходимости в таком оповещении нет", – заявили в миграционной службе страны.

Как рассказал представитель экстренных служб, сбивший мужчину Boeing получил механические повреждения. Сейчас эксперты выясняют, можно ли продолжать эксплуатировать воздушное судно.

Следственный комитет начал проверку, на месте работает следственно-оперативная группа. Свое расследование начала комиссия Росавиации, оно займет около десяти дней.

В эфире радио Sputnik своими предположениями по поводу возможных причин инцидента поделился исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников.

"Я хорошо знаю, как все организовано в Шереметьево – и пока плохо представляю, как такое вообще могло произойти. Как правило, посадка-высадка производятся через "рукава" – такие передвижные гибкие коридоры, которые пристыковывают к борту и по ним пассажиры идут из салона самолета непосредственно в здание аэропорта. Причем проход пассажиров по этим рукавам проходит под плотным контролем персонала. То есть у пассажира нет даже просто физической возможности как-то оказаться на взлетно-посадочной полосе. Единственное, что можно себе как-то представить – это если посадка или скорее высадка была организована не через рукав, а через обычный трап, в виде лесенки, который подгоняют к борту и по которому пассажиры спускаются на поле. Когда заняты все рукава, подгоняют обычный трап. Однако и там высадка идет под наблюдением. Стюардессы смотрят, как люди выходят, внизу обязательно есть встречающие", – отметил Валерий Постников. 

По всей видимости, считает он, мужчина сумел каким-то образом уйти из-под контроля службы безопасности.

"Очевидно, произошел какой-то недосмотр службы безопасности, другое представить нельзя. Может быть, высадка происходила в темное время суток, недосмотрели, и этот несчастный, очевидно, смог уйти из-под контроля и пошел гулять куда-то по взлетно-посадочной полосе. А там уже заметить человека особо никто не мог, нет приборов, чтобы смотреть, вдруг кто-то начнет ходить просто так по полосе. И вот такое случилось. Раз в сто лет, наверное, бывает такое", – сказал Валерий Постников.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена