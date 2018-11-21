"Такое бывает раз в сто лет". Эксперт об инциденте в Шереметьево

Следственный комитет опубликовал в Twitter видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево.
Накануне на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing авиакомпании "Аэрофлот", направлявшегося в Афины, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси. Погибшим оказался гражданин Армении. По предварительным данным, его депортировали из Испании. В свою очередь, в Ереване сообщили, что Мадрид не предупреждал о депортации.
Как рассказал представитель экстренных служб, сбивший мужчину Boeing получил механические повреждения. Сейчас эксперты выясняют, можно ли продолжать эксплуатировать воздушное судно.
Следственный комитет начал проверку, на месте работает следственно-оперативная группа. Свое расследование начала комиссия Росавиации, оно займет около десяти дней.
В эфире радио Sputnik своими предположениями по поводу возможных причин инцидента поделился исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников.
"Я хорошо знаю, как все организовано в Шереметьево – и пока плохо представляю, как такое вообще могло произойти. Как правило, посадка-высадка производятся через "рукава" – такие передвижные гибкие коридоры, которые пристыковывают к борту и по ним пассажиры идут из салона самолета непосредственно в здание аэропорта. Причем проход пассажиров по этим рукавам проходит под плотным контролем персонала. То есть у пассажира нет даже просто физической возможности как-то оказаться на взлетно-посадочной полосе. Единственное, что можно себе как-то представить – это если посадка или скорее высадка была организована не через рукав, а через обычный трап, в виде лесенки, который подгоняют к борту и по которому пассажиры спускаются на поле. Когда заняты все рукава, подгоняют обычный трап. Однако и там высадка идет под наблюдением. Стюардессы смотрят, как люди выходят, внизу обязательно есть встречающие", – отметил Валерий Постников.
По всей видимости, считает он, мужчина сумел каким-то образом уйти из-под контроля службы безопасности.
"Очевидно, произошел какой-то недосмотр службы безопасности, другое представить нельзя. Может быть, высадка происходила в темное время суток, недосмотрели, и этот несчастный, очевидно, смог уйти из-под контроля и пошел гулять куда-то по взлетно-посадочной полосе. А там уже заметить человека особо никто не мог, нет приборов, чтобы смотреть, вдруг кто-то начнет ходить просто так по полосе. И вот такое случилось. Раз в сто лет, наверное, бывает такое", – сказал Валерий Постников.