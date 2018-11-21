Откажется ли Совбез ООН от права вето? Мнение эксперта

Постпредство России прокомментировало идею отменить право вето в Совбезе ООН. Главный вопрос реформирования организации – не в этом, полагает профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Россия готова обсуждать любые разумные варианты реформирования Совета Безопасности ООН, но только не право вето, заявил в ходе обсуждения этого вопроса на Генассамблее всемирной организации представитель российского постпредства Алексей Богуславский.

Ранее за отмену права вето высказался представитель украинской делегации.

"Наша позиция хорошо известна. Россия как постоянный член Совета Безопасности отмечает необходимость придания этому органу более представительного характера, прежде всего, за счет развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки", – сказал дипломат.

Богуславский отметил, что Москва "готова рассмотреть любой разумный вариант расширения состава Совета Безопасности, включая основанное на компромиссе так называемое промежуточное решение, если оно будет опираться на самое широкое согласие в ООН".

При этом, по его словам, "усилия в этом направлении не должны сказываться на способности Совета эффективно и оперативно реагировать на возникающие вызовы".

Дипломат напомнил участникам встречи, что для России "неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето". "Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами", – заявил Богуславский.

Дискуссию о необходимости реформы Совбеза ООН прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

"Я считаю, что институт вето не будут упразднять. Кстати, он был введен в свое время по инициативе США. Структура, которая существует, сохранится, и вето останется. Я думаю, что сейчас там уже достаточно далеко прошли по пути реформирования. Уже договорились о том, как будут представлены страны в структурах ООН, какие у них будут права – приводится довод, что нужно расширить состав непостоянных членов Совбеза. Процесс идет, ООН нуждается в реформировании – все-таки организации немало лет, и ее нужно привести к сегодняшним требованиям. Сейчас главный вопрос – о том, что на международную арену за это время вышли новые влиятельные государства, их надо представить в Совбезе более весомо: те же самые африканские, латиноамериканские, азиатские страны просят более активного участия", – сказал Александр Вавилов.

Впервые вопрос о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, в котором заседает 15 стран-членов, – Россия, Китай, Франция, Великобритания и США на постоянной основе и 10 государств на непостоянной – возник в 1993 году. С тех пор вопрос регулярно обсуждается, однако достичь консенсуса пока не удалось. В нынешнем виде Совбез существует с 1964 года, до этого в него входили наравне с постоянными членами шесть непостоянных.