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"Откровенная ерунда". Крымский депутат оценил слова Киева о Крымском мосте

(обновлено: 11:10 21.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский мостКрымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Украине заявили о "проседании" Крымского моста. Эти выдумки вызывают смех, сказал в эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Заявления о проседании моста через Керченский пролив – очередной миф, говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост" в Facebook.

"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но… мифы (о Крымском мосте) пополняются", – сказано в публикации. Некоторые сообщения на странице "Крымский мост" публикуются от имени сооружения.

Грузовые машины на Крымском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Накануне украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" сообщило в Facebook, что Крымский мост якобы смещается. Такой вывод сделан "на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков".

В публикации утверждается, что арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная арка проседает до 32 мм в год. "Опасные места" ведомство обнаружило на острове Тузла и других участках.

Украинское ведомство не может вести никакие работы в Крыму и, соответственно, давать свои оценки относительно ситуации, отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Мы слышим в очередной раз откровенный бред от подобных украинских структур, ведь это просто информация, высосанная из пальца, как и все остальное, что мы слышали относительно Крымского моста от украинских ведомств. Сначала они говорили, что его невозможно построить, что стройку снимают в каких-то московских студиях. Потом они говорили, что мост будет построен, но разрушится в первый же день после открытия. Теперь мы слышим, что он проседает. Это вызывает смех, потому что это министерство никакого отношения к республике Крым не имеет и никакой деятельности на территории Крыма не вело, не ведет и вести не будет – у них просто нет возможности делать какие-то замеры", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, публикация таких заведомо ложных сообщений преследует чисто пропагандистские цели.

"С Крымским мостом все прекрасно, активно идет строительство железнодорожной части, пропускная способность автомобильной части превысила прогнозы. А украинские власти в очередной раз придумывают откровенную ерунду. Это ориентировано не на внешнюю аудиторию, не на жителей Крыма – жители Крыма прекрасно понимают, что с мостом все в порядке, потому что уже практически все его увидели и лично по нему проехали. Это рассчитано на украинскую аудиторию, которую они пытаются убедить, что у нас тут все плохо, а на Украине, где замерзают города, все в порядке", – сказал Владислав Ганжара.

Мост из Краснодарского края в Крым – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало эксплуатации планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением – в мае Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Старт железнодорожного сообщения запланирован на декабрь 2019-го.

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