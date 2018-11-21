Мнение: судоходные компании знают, что связываться с Украиной – себе дороже

Арестованный ранее в Мариуполе сухогруз Comet покинул Украину. История его ареста иллюстрирует абсурдность политики Киева в отношении морских перевозок, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

Сухогруз Comet, который в начале ноября арестовали в порту Мариуполя, покинул Украину. Данные мониторингового ресурса MarineTraffic свидетельствуют, что он прошел через пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море.

Первого ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в мариупольском порту судна, следовавшего из России. На сухогрузе, по его утверждению, находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Судно, как заявлял украинский генпрокурор, следовало из "российского порта" в Бельгию. На обнародованной Луценко фотографии арестованного сухогруза можно было увидеть его название: Comet. Генпрокурор назвал арест судна ответом на введенные ранее российские санкции в отношении ряда украинских компаний и физических лиц.

По данным СМИ, судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. Также сообщалось, что груз доставлялся в режиме free on board, то есть отвечает за него получатель – бельгийская фирма. При этом большая часть экипажа – украинцы, среди моряков всего один россиянин.

Эта ситуация иллюстрирует абсурдную политику Киева, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"В начале года нынешние киевские власти объявили войну арестов судов в Азовском море, обвиняя арестованные суда в том, что они или выполняют заказы России, или принадлежат России, или просто имеют какое-то отношение к России. Абсурд этого мероприятия иллюстрирует сухогруз Comet, который был также арестован, но он из Голландии, ходит под либерийским флагом, управляется компанией из Сингапура, а поставки идут в Брюссель. Но Киев продолжает эту войну арестов, которые приводят к тому, что на сегодняшний день судоходные компании понимают, что связываться с проходом возле Украины – себе дороже. Вся эта история иллюстрирует абсурдность самой затеи арестов всех судов, которые подворачиваются под руку. И это, конечно, аукнется Украине отношением других государств и судоходных компаний, которые просто не будут иметь с ней никаких отношений", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".