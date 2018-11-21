Мнение о проблемах России с банками КНР: дело не в политике Пекина

Некоторые китайские коммерческие банки расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении Москвы, рассказал глава представительства Центробанка в КНР Владимир Данилов.
"Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует", – рассказал он на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.
"На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", – отметил глава представительства.
По этим вопросам Центробанк регулярно общается с Народным банком Китая.
Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik отметил, что проблема носит общий характер и связана с ситуацией, которая сложилась в глобальной экономике.
"Объективно мы сейчас главный союзник Китая. Америка считает сейчас главным своим врагом именно Китай, с которым начала торговые войны. Его она боится как глобального конкурента, у него сравнимая с Америкой колоссальная экономика. Естественно, что китайское руководство категорически не заинтересовано в любом ущемлении России. Но китайские банкиры встроены в глобальные процессы, поэтому да, ими можно в какой-то степени управлять через голову правительства. Так что мы имеем дело не с каким-то недобросовестным поведением Китая как государства, а с той угрозой, которую для мировой ситуации в принципе представляют отдельные элементы глобализма. Я бы сказал, что это определенный вызов для наших государств как применительно к отношениям между Россией и Китаем, так и в принципе к отношениям государства и общества с глобальной экономикой. Главная проблема в том, что глобализм, который перестает быть просто глобальной экономикой, а становится инструментом внешней политики США, начинает представлять угрозу для стран, которые ранее вошли в глобальную экономическую систему", – считает Дмитрий Юрьев.