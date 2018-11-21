Мнение о проблемах России с банками КНР: дело не в политике Пекина

В ЦБ РФ рассказали о проблемах с китайскими коммерческими банками из-за санкций. Проблема носит более общий характер, такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Дмитрий Юрьев.

Некоторые китайские коммерческие банки расширительно интерпретирует санкции третьих стран в отношении Москвы, рассказал глава представительства Центробанка в КНР Владимир Данилов.

"Буквально практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует", – рассказал он на форуме "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

Данилов подчеркнул, что российские банки не входят в санкционный список (SDN-лист). Даже если человек, попавший в SDN, занимает ключевой пост в финансовой организации, с ней можно иметь дело как с юридическим лицом.

"На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками", – отметил глава представительства.

По этим вопросам Центробанк регулярно общается с Народным банком Китая.

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik отметил, что проблема носит общий характер и связана с ситуацией, которая сложилась в глобальной экономике.

"Объективно мы сейчас главный союзник Китая. Америка считает сейчас главным своим врагом именно Китай, с которым начала торговые войны. Его она боится как глобального конкурента, у него сравнимая с Америкой колоссальная экономика. Естественно, что китайское руководство категорически не заинтересовано в любом ущемлении России. Но китайские банкиры встроены в глобальные процессы, поэтому да, ими можно в какой-то степени управлять через голову правительства. Так что мы имеем дело не с каким-то недобросовестным поведением Китая как государства, а с той угрозой, которую для мировой ситуации в принципе представляют отдельные элементы глобализма. Я бы сказал, что это определенный вызов для наших государств как применительно к отношениям между Россией и Китаем, так и в принципе к отношениям государства и общества с глобальной экономикой. Главная проблема в том, что глобализм, который перестает быть просто глобальной экономикой, а становится инструментом внешней политики США, начинает представлять угрозу для стран, которые ранее вошли в глобальную экономическую систему", – считает Дмитрий Юрьев.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.