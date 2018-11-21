Эксперт о покупке Турцией С-400: российская дипломатия одерживает верх

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", подчеркнув, что сделка не может быть отменена, передает агентство Reuters.
Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявлял РИА Новости, что американское военное ведомство обсуждает с конгрессом, что можно предложить Турции взамен российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Эта сделка – решенное дело, я не могу ее отменить", – сказал Чавушоглу журналистам после встречи с американским коллегой Майком Помпео. "Но мне нужно больше,… и я предпочитаю закупки у наших союзников", – добавил он.
Преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин прокомментировал в эфире радио Sputnik позиции Вашингтона и Анкары в этом вопросе.
"Они агитируют турецкое руководство, чтобы отказаться от С-400 – этот комплекс является конкурентом американских ЗРК. А в структуре НАТО, куда входит Турция, он, дескать, будет выглядеть инородным телом, как они говорят. На самом деле это прецедент, который американцам не хочется создавать. Они это восприняли, как удар в спину, так как Турция постепенно "уплывает из рук" западных стран. Турция хочет стать лидером на Ближнем Востоке, страной, которая предлагает региону свою модель "демократии с исламским лицом". Турция отстаивает свои интересы в сирийском конфликте, где она должна взаимодействовать с Россией. Одновременно у нее есть разногласия с США на курдском направлении. Все в комплексе: курды, "Турецкий поток", С-400. И в целом наша дипломатия, благодаря комплексному подходу, одерживает верх в противоборстве с США", – считает Владимир Карякин.
Сделка по поставкам ЗРК С-400 Турции была заключена в декабре 2017 года. По соглашению Анкара оплатит часть суммы, остальную предоставит Россия в виде оборонного кредита. Как уточнили позднее в "Ростехе", речь идет о поставке четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов на сумму 2,5 миллиарда долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее заявлял, что его страна получит С-400 в октябре 2019 года.
Американский конгресс ранее угрожал приостановить поставку Турции истребителей F-35 из-за планов Анкары приобрести российские ЗРК.
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО – SA-21 Growler) предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.