Политолог: не увидев эффекта от санкций, США атакуют энергетику

США ввели санкции против российских компаний, которые обвиняют в поставке иранской нефти в Сирию. Вашингтон ищет звено, на которое еще можно надавить – так ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию, сообщило американское министерство финансов. Под ограничения попали ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО "КГК" (Global Vision Group).

Кроме того, в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц. Среди них замдиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев. В качестве организатора поставок иранской нефти в Сирию называют сирийского гражданина Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, расположенную в России.

Высокопоставленный представитель администрации США отметил, что благодаря "ирано-российской сети" сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот – сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции, а также группировок ХАМАС и "Хезболлах".

По его данным, нефть скрытно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок. Чиновник добавил, что Центробанк Ирана напрямую вовлечен в перевод крупной суммы в Россию для поддержки поставок нефти в Сирию.

По его словам, для этого Иран использует компании, которые вовлечены в торговлю товарами для гуманитарных нужд, в том числе медицины. Ранее Вашингтон сделал исключение для гуманитарных поставок. Представитель администрации добавил, что у США "нулевое терпение" по отношению к использованию "полугуманитарных организаций для проведения незаконных транзакций".

Минфин США также опубликовал список из 16 судов, в том числе четырех российских, которые, по его мнению, причастны к поставкам иранской нефти в Сирию в 2016-2018 годах. В частности, в него вошли суда "Альметьевск", "Трувор" (ранее называлось "Мухалатка"), "Волга" (ранее "Маршал Жуков") и "Язь". По данным сервиса MarineTraffic, это российские суда. Отдельно оговаривается, что наличие судна в этом списке не означает, что оно однозначно определено как собственность кого-то из санкционного списка.

Политику Вашингтона на этом направлении оценил руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Уже привычно, что маховик санкций раскручивается и не останавливается. Но на Западе пришло понимание, что они не настолько действенны, как предполагалось. И даже, напротив, имеют обратный эффект. Следовательно, США начинают искать еще какое-то звено, на которое можно надавить. И сейчас ставка сделана на энергоресурсы. Одновременно идет атака на "Северный поток-2", на "Турецкий поток", и теперь эта история с "транзитом иранской нефти". Санкционное давление само по себе ненормально. Сегодняшний мир устроен так, что от открытого рынка и взаимодействия в сфере экономики никуда не уйти. Какие бы санкции ни вводили, в результате в других секторах, которые не под санкциями, развивается сотрудничество, которое эти ограничения компенсирует. Недаром же во взаимоотношениях со всеми странами, включая США, торговый оборот России в 2017 году увеличился, как это ни парадоксально", – отметил Евгений Бень в эфире радио Sputnik.

В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Часть ограничений против Ирана вступила в силу 7 августа. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.