Мнение: угрозы ЕС в адрес России из-за ситуации на Азове – "нелогичный шаг"

Европейцам необходимо демонстрировать поддержку позиции Украины, это ритуальный момент, считает политолог Геворг Мирзаян. Так в эфире радио Sputnik он прокомментировал угрозы ЕС применить к России "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству иностранных дел вопрос о возможных мерах, которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.

"Здесь давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел", – сказал Песков журналистам.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини пригрозила, что ЕС в ближайшее время может рассмотреть конкретные меры из-за ситуации в Азовском море, и потребовала от России прекратить проверки судов. Кроме того, главы МИД стран Евросоюза выразили озабоченность, заявив, что происходящее в Азовском море причиняет вред не только экономике Украины, но и судам под европейскими флагами.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связаны заявления Евросоюза по поводу Азовского моря.

"Евросоюзу необходимо каким-то образом демонстрировать, что он поддерживает позицию Украины по Азовскому морю. Это очередной, в общем-то, достаточно нелогичный шаг наших европейских партнеров. Поскольку не совсем понятно, что конкретно они поддерживают. На самой Украине признают, что действия Российской Федерации в Азовском море абсолютно легальны и Россия имеет право досматривать украинские суда в рамках соглашения о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом. Да, они говорят, что Россия "злоупотребляет" этим правом. Но это, извините, уже вещь оценочная. Россия полностью действует в рамках законодательства. И за что Евросоюз в этой ситуации будет вводить против нас санкции? То, что, по мнению Украины, мы злоупотребляем имеющимися у нас полномочиями, это нужно доказывать", – сказал Геворг Мирзаян.

Таким образом, по его мнению, заявление Федерики Могерини – это всего лишь обычная риторика.

"В этом смысле, на мой взгляд, слова Евросоюза являются ритуальным моментом, показывающим некую озабоченность позицией России и стандартную поддержку позиции Украины, независимо от того, в чем эта позиция заключается. К такого рода вещам и заявлениям мы привыкли, мы, скорее, будем следить, последуют ли за этими словами какие-то серьезные ограничительные меры. Но пока, как я понимаю, о серьезных санкциях речь не идет", – заключил политолог.

Ситуация в Азовском море обострилась весной, после того как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, а капитан до сих пор остается на Украине, где ему грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Киев обвиняет Россию в том, что она начала "жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымские пограничники подчеркивают, что проводят проверки в соответствии с международным морским правом, а судовладельцы не выдвигали претензий. В украинском МИД также признали, что российская сторона не нарушает протоколы во время осмотра.