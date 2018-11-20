"В рамках сценария". Эксперт о словах Порошенко про охрану морской границы

До конца года на Украине создадут новое управление морской охраны. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Украинский президент также заявил, что для прикрытия территории страны с моря сформированы подразделения оперативного реагирования. По его словам, в ближайшие два года для пограничников закупят легкие вертолеты.
Ранее в Киеве заявляли о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в заявлении украинского лидера есть два аспекта.
"Первый аспект – риторика, связанная с приближающимися президентскими выборами. Сейчас все кандидаты начинают соревноваться в патриотизме и милитаризме. И в этом смысле Петр Алексеевич (Порошенко) – впереди всего этого сонма кровавых поджигателей войны. Собственно, он же обещал закончить войну за неделю, в смысле победить. Но есть еще и другой аспект – смысловой, содержательный, связанный с напряжением вокруг Крыма, ведь Россия отступать в этом вопросе не намерена. И мы видим, что точкой напряжения становится Черноморско-Азовский бассейн. Недавно на Украине рапортовали о 15 задержанных российских судах, опять же история с нашими задержанными моряками… И Украина не остановится. Так что все идет в рамках этого сценария", – сказал Семен Уралов.
Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Пограничное управление ФСБ по Крыму, в свою очередь, заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву, и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.