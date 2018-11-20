"В рамках сценария". Эксперт о словах Порошенко про охрану морской границы

Президент Украины Петр Порошенко пообещал прикрыть морскую границу страны от Измаила до Мариуполя. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выделил два аспекта этого заявления.

До конца года на Украине создадут новое управление морской охраны. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.

"До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Украинский президент также заявил, что для прикрытия территории страны с моря сформированы подразделения оперативного реагирования. По его словам, в ближайшие два года для пограничников закупят легкие вертолеты.

Ранее в Киеве заявляли о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в заявлении украинского лидера есть два аспекта.

"Первый аспект – риторика, связанная с приближающимися президентскими выборами. Сейчас все кандидаты начинают соревноваться в патриотизме и милитаризме. И в этом смысле Петр Алексеевич (Порошенко) – впереди всего этого сонма кровавых поджигателей войны. Собственно, он же обещал закончить войну за неделю, в смысле победить. Но есть еще и другой аспект – смысловой, содержательный, связанный с напряжением вокруг Крыма, ведь Россия отступать в этом вопросе не намерена. И мы видим, что точкой напряжения становится Черноморско-Азовский бассейн. Недавно на Украине рапортовали о 15 задержанных российских судах, опять же история с нашими задержанными моряками… И Украина не остановится. Так что все идет в рамках этого сценария", – сказал Семен Уралов.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. Кроме того, в августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Пограничное управление ФСБ по Крыму, в свою очередь, заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву, и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.