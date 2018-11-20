Военный политолог: будет Форт-Трамп или нет – для Польши не главное

Министр обороны Польши назвал создание в стране американской военной базы решенным вопросом. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что польские власти настойчиво пытаются выдать желаемое за действительное, и объяснил, почему.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал создание в стране американской военной базы решенным вопросом. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

"Форт-Трамп – польско-американская инициатива. (База) Форт-Трамп будет создана. Это без сомнения", – сказал министр.

По его словам, речь идет не о том, усилят ли в Польше присутствие американских военных, а только о том, как это произойдет, и какие это будут подразделения. При этом Блащак отказался рассказать подробнее, поскольку "заботится о сильной переговорной позиции" Варшавы.

С идеей разместить в Польше постоянную американскую бронетанковую дивизию выступил президент Анджей Дуда. Он же предложил и название – Форт-Трамп. Расходы – порядка полутора-двух миллиардов долларов – берет на себя Варшава. Сам Трамп заявил, что США пока обдумывают это предложение, сделанное в двустороннем порядке, вне рамок НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что посоветовал главе польского МИД не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва будут вынуждены ответить.

Доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik предположил, зачем польские власти утверждают, что вопрос с созданием базы решен, хотя на самом деле решение американской стороны еще не оглашено.

"Когда официальные лица Польши заявляют о том, что с американской базой якобы все решено, это больше напоминает давление на общественное мнение. А также, наверное, на мнение американской стороны. В результате получается, что даже пока вопрос фактически еще не решен, сложится впечатление, что база – ну, как бы считайте, что уже есть. То есть для них главное, чтобы все думали, что вопрос решен, что американцы с этим уже согласились. Зачем это нужно польской стороне? Наверное, чтобы в некотором смысле воздействовать на своих партнеров, а может быть, и на российскую сторону", – сказал Александр Перенджиев.

По его мнению, у постоянных публичных выступлений польской стороны по этому вопросу могут быть и какие-то другие, более практические цели.

"Может быть, эта торопливость связана, в том числе, и с какими-то коммерческими проектами, которые вокруг базы крутятся, чтобы подстегнуть инвесторов, которые в этом участвуют. В этом случае главное даже не в том, будет база или нет – главное, чтобы заработали проекты, связанные с этой базой. Базы потом может и не быть, а деньги будут", – предположил Александр Перенджиев.