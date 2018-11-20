Военный эксперт объяснил интерес Индии к российским средствам ПВО

Россия выиграла индийский тендер на поставку средств ПВО. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что Индия является давним партнером РФ в сфере военно-технического сотрудничества, которое только укрепляется.

Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Да, наша "Игла" (переносной зенитно-ракетный комплекс – ред.) победила", – отметил собеседник агентства.

Накануне телеканал NDTV со ссылкой на местные военные источники сообщил, что "Рособоронэкспорт" предложил самые выгодные условия для поставки зенитных ракетных комплексов малой дальности. Также в тендере участвовали европейские фирмы SAAB и MBDA.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружений, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

В октябре "Рособоронэкспорт" подписал с Индией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму более пяти миллиардов долларов. Сделка стала крупнейшей за всю историю российской компании.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik назвал неудивительным выбор Индии в пользу российских ЗРК.

"Индия является давним партнером России по военно-техническому сотрудничеству, и в рамках расширения этого сотрудничества она проявляет интерес к нашим комплексам ПВО. Началось все с комплексов С-400 и продолжится, как выясняется, другими комплексами. Это говорит о том, что Индия серьезно задумывается о построении на основе российских комплексов ПВО эшелонированной системы противовоздушной обороны. И первый шаг сделан. Неудивительно и ожидаемо, что индийская сторона выбрала именно наши комплексы за их уникальность и их способность держать ключи от неба крепко в руках", – сказал Алексей Леонков.