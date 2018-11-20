Политик прокомментировал обвинения главы Минздрава Украины в адрес Amazon

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала устроить флешмоб против торговой онлайн-платформы Amazon из-за продажи товаров с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко обратил внимание, что с призывом выступила именно глава украинского Минздрава.
""Министерство здравоуничтожения" Украины занимается только одним – уничтожением украинского народа и шансов этого народа на будущую перспективу. Поэтому для того, чтобы отвлечь внимание людей от того, что их публично уничтожают и делают это, насмехаясь, министерству здравоохранения остается единственный выход – выбрасывать всевозможного рода фейки и играть в общем тренде, постоянно искать какую-то угрозу со стороны… Хотя угроза находится в центре Киева, в правительственном квартале", – сказал Вадим Колесниченко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.