Политик прокомментировал обвинения главы Минздрава Украины в адрес Amazon

В Киеве обвинили Amazon в "спонсировании терроризма" из-за продажи товаров с символикой ДНР. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что данное обвинение прозвучало из уст и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала устроить флешмоб против торговой онлайн-платформы Amazon из-за продажи товаров с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм", – написала Супрун на своей странице в Facebook

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко обратил внимание, что с призывом выступила именно глава украинского Минздрава.

""Министерство здравоуничтожения" Украины занимается только одним – уничтожением украинского народа и шансов этого народа на будущую перспективу. Поэтому для того, чтобы отвлечь внимание людей от того, что их публично уничтожают и делают это, насмехаясь, министерству здравоохранения остается единственный выход – выбрасывать всевозможного рода фейки и играть в общем тренде, постоянно искать какую-то угрозу со стороны… Хотя угроза находится в центре Киева, в правительственном квартале", – сказал Вадим Колесниченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.