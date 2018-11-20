"Страсти накаляются". Эксперт о давлении властей Украины на церковь

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Религиовед Роман Лункин отметил в эфире радио Sputnik, что вмешательство властей Украины в дела УПЦ является грубым как по сути, так и по форме.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал украинского президента Петра Порошенко "современным гонителем церкви". Об этом архиерей Украинской православной церкви (УПЦ) заявил в видеообращении, посвященном допросу в СБУ.

Митрополит Лука рассказал, что в СБУ его вызвали во время пикета под стенами епархии, на котором сторонники предоставления Украине автокефалии выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес церкви.

"Когда наша церковь проявила единство, 82 архиерея четко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус УПЦ во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (ранее "Украинский дом", о котором идет речь, был музеем Ленина – ред.), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном – что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом", – заявил митрополит Лука.

На минувшей неделе, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре прошло заседание Священного синода Украинской православной церкви. Ожидалось, что на встречу приедет Порошенко, который на нее не явился.

Позже пресс-служба президента сообщила, что Порошенко провел беседу с представителями канонической УПЦ в здании "Украинского дома". По данным украинских СМИ, на встрече присутствовали трое епископов УПЦ. В тот же день Собор епископов канонической Украинской православной церкви заявил, что вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви и попытки решить церковный вопрос на Украине с участием государства и раскольников недопустимы.

Руководитель Центра по изучению религий Института Европы РАН Роман Лункин отметил, что украинские власти вмешиваются в дела Украинской православной церкви – и это вмешательство является грубым как по сути, так и по форме.

"Страсти накаляются. То, что Порошенко кричал в трубку, когда разговаривал с (главой УПЦ – ред.) митрополитом Онуфрием, означает, что власть волнуется. И по линии администрации Порошенко, и по линии законодательной власти предпринимаются попытки шантажа и давления на православную церковь. Зарегистрирован законопроект, имеющий целью заставить Украинскую православную церковь сменить название на "Русскую православную церковь в Украине", чтобы как бы лишить УПЦ национального статуса. Цель – побудить как прихожан, так и священнослужителей переходить в новую церковную структуру, которая будет создаваться под руководством властей и Константинопольского патриархата. Есть попытки министерства культуры Украины описать церковное имущество с целью его дальнейшей передачи новой церкви. То есть общее ожидание чего-то плохого со стороны властей: вмешательство государства в дела Украинской православной церкви оказывается массированное, ситуация очень нервозная и она может привести к плачевным последствиям", – сказал Роман Лункин в эфире радио Sputnik.

В то же время, по его мнению, Украинская православная церковь остается единой перед лицом этого давления.

"В канонической Украинской православной церкви нет раскола, и, насколько можно судить, даже нет предпосылок для такого раскола. Из 90 с лишним архиереев УПЦ лишь трое пришли на встречу с Порошенко в "Украинский дом" – все остальные выразили солидарность с митрополитом Онуфрием, оставшись вместе с ним", – напомнил Роман Лункин.

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии церкви на Украине. Он отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, заявил о восстановлении своей ставропигии (статуса подчинения непосредственно патриарху) в Киеве и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на украинских раскольников.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинополем по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию.

Киевские власти рассчитывают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной" церкви, которого еще только предстоит выбрать на "объединительном соборе". Дата этого мероприятия пока не известна. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в "объединительном соборе".