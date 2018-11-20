Военный эксперт: С-400 очень сильно раздражают наших конкурентов

Российские С-400 стоят в разы дешевле американских аналогов, но превосходят даже главную гордость США – систему THAAD, сообщают СМИ. Военный эксперт Сергей Судаков в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение американских журналистов.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в разы дешевле аналогичных американских систем, но превосходят "бриллиант в короне американской оборонки" – систему THAAD, сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.

"Российские С-400, передвижные ракетные системы земля-воздух дальнего радиуса действия, стоят примерно 500 миллионов долларов, в то время как батарея Patriot Pac-2 стоит миллиард долларов, а батарея THAAD выходит примерно в три миллиарда долларов", – отмечает телеканал.

Несмотря на то, что С-400, по словам одного из источников канала, не идеальное оружие, он затмевает даже главную гордость американской военной промышленности в этой сфере – THAAD.

По его данным, уже около 13 стран выразили заинтересованность в приобретении российских ЗРК. Однако российские вооружения выигрывают в стоимости во многом за счет того, что поставляются без серьезной технической поддержки, утверждает CNBC.

"Когда зарубежные военные покупают американское, то кроме самого заказа они покупают и сотрудничество с военными США, и плюс к этому обслуживание и техническая поддержка составляют большую часть разницы стоимости", – приводит телеканал слова эксперта Центра стратегических и международных исследования (CSIS) Эндрю Хантера.

Телеканал напоминает, что потенциальные заказчики российских С-400 рискуют оказаться под санкциями США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

По мнению одного из собеседников телеканала, некоторые страны не желают связываться с Вашингтоном из-за запутанной системы получения разрешений на поставку вооружений.

"Многие из этих стран не хотят ждать, пока это пройдет все законодательные барьеры США. На экспорт С-400 меньше ограничений, и Кремль стремится облегчить продажу, обходя любые законодательные барьеры", – сказал собеседник CNBC.

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik рассказал о важной особенности российских комплексов С-400.

"С-400 – это уже надежно отработанный комплекс, который может в автономном режиме вести несколько целей и прозванивать зону действия ПВО на несколько сотен километров. Если мы говорим, например, про THAAD, эти комплексы могут закрывать небо до 150 километров и не могут полностью автономно, без участия человека вести цель. На сегодняшний день мы создали настолько уникальную систему противоракетной обороны, которая может сбивать не только крупнейшие ракеты, но и так называемые малые ракеты. То есть практически любое средство может быть сбито при помощи комплексов С-400. И многие страны понимают, что если на своих границах они поставят наши комплексы – даже С-300, не говоря уж об С-400 или С-500 – то это позволит избежать любые инциденты", – сказал Сергей Судаков.

Он обратил внимание, что Россия при этом действительно тратит на разработки вооружений в десятки раз меньше средств, чем США.

"Не стоит забывать одну простую вещь: если мы создаем какие-то инновационные вещи, у нас стоимость инновации выходит в десятки раз дешевле, чем в Америке. Это очень приличная разница. При этом все средства, которые мы тратим на разработку новых технологий, абсолютно обоснованы. Наши комплексы С-300, С-400, С-500 очень сильно раздражают наших соперников, конкурентов, и, конечно, они и дальше будут их раздражать. Потому что на сегодняшний день они не научились делать так, чтобы их комплексы были настолько же хороши, как наши. И самое главное – чтобы их себестоимость была в десятки раз дешевле, чем у нас", – отметил военный эксперт.

США являются мировым лидером в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году объем продаж составил 41,93 млрд долларов, что на 25% выше показателей предыдущего финансового года. Для сравнения, военный экспорт России в 2017 году составил более 15 млрд долларов.

Однако, по словам Сергея Судакова, дело здесь вовсе не в превосходстве американского вооружения над российским.

"Сегодня те же THAAD неконкурентоспособны по сравнению с нашими С-400. И если бы вооружения выбирали военные, а не политики, то, конечно, они бы выбрали С-400. А комплексы THAAD вынуждены выбирать исключительно под давлением американской силы, американского шантажа. Никаких других оснований, почему следует выбирать американское оружие, не существует. Если бы рынок был объективен, и не было бы постоянного шантажа со стороны США, конкурентов нашим С-400 просто не существовало бы", – заключил военный эксперт.