"Соединить Китай и Европу". Эксперт о концепте высокоскоростного поезда

"Российские железные дороги" разработали концепт высокоскоростного поезда. Замдиректора Центра высокоскоростных цифровых и транспортных систем Александр Чекмарев в эфире радио Sputnik объяснил, почему первым высокоскоростным проектом должна стать дорога Москва – Казань.

В ОАО "Российские железные дороги" разработали концепт высокоскоростного поезда, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях".

"Скоростные магистрали" – дочернее предприятие РЖД, которое курирует проект ВСМ (высокоскоростные магистрали).

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать дорога Москва – Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей.

Ее пилотным участком будет Москва – Гороховец (Владимирская область), стоимость которого предварительно оценивается в 621,5 миллиарда рублей.

Заместитель директора Центра высокоскоростных цифровых и транспортных систем Александр Чекмарев в эфире радио Sputnik объяснил, почему именно данное направление считается приоритетным.

"Есть мнение, что развитие направления на Казань, а затем – далее на Екатеринбург было бы перспективно с точки зрения развития территорий. То есть оно может создать стимулы к улучшению экономических и социальных связей регионов и тем самым способствовать их развитию. При этом нужно отметить, что проект – чрезвычайно дорогой и его окупаемость неочевидна, потому что пассажиропоток на этом направлении относительно невелик. В то же время следует напомнить, что есть проект высокоскоростной железнодорожной магистрали "Евразия", которая должна соединить Китай и Европу. Это транспортный коридор, который, согласно проекту, должен пройти через Москву, а магистраль до Казани может стать одним из участков этого коридора", – сказал Александр Чекмарев.

Ранее власти Челябинской области сообщили, что рассчитывают в 2019 году разработать проектную документацию, а в 2021 году выйти на строительство высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург.