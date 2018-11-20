"От лукавого". Эксперт оценил статью NI о преимуществе американских Abrams

The National Interest нашел "преимущество" американских танков Abrams перед российскими. Выводы автора статьи прокомментировал в эфире радио Sputnik военный аналитик Александр Жилин.

Одним из самых больших преимуществ механизированных сил армии США является навигационная система Blue Force Tracker (BFT, система отслеживания положения союзных сил – ред.), устанавливаемая на танках, в частности на M1 Abrams, в то время как российские военные используют другой подход, который ограничивает их возможности. Об этом пишет американский портал The National Interest.

Blue Force Tracker (система отслеживания положения союзных сил) – цифровая система оперативного управления, которая в реальном времени предоставляет командирам тактических соединений и отдельным солдатам информацию на уровнях от бригады до боевых машин (и связь между ними), обеспечивает их ситуационную осведомленность в пределах бригадной тактической группы и других объединенных подразделений.

Плюсы американской системы, по мнению The National Interest, многочисленны: командиры могут быстро реагировать на изменяющуюся обстановку на поле боя, также увеличивается скорость маневров, так как затрачивается меньше времени для ориентирования войск относительно друг друга.

При этом на большинстве российских танков стандартной радиостанцией является комплекс Р-168, который обеспечивает голосовую связь и передачу данных между всеми танками на расстояниях до 30 километров, указывает портал.

Другим ключевым компонентом, который относительно широко распространен в российских танковых войсках, является навигационная система "Азимут", которая состоит из приемника ГЛОНАСС, электронного компаса и некоторых других датчиков, и при этом взаимосвязана с Р-168, отмечает The National Interest.

Автор статьи предполагает, что данная связка ограничивает возможности российских военных по отслеживанию положения своих подразделений на поле боя, что, однако, удовлетворяет потребностям российской "философии управления" войсками.

При этом практически каждый M1 Abrams, как подчеркивает The National Interest, имеет систему BFT с возможностью видеть положение союзных войск на карте. Это, по мнению портала, облегчает координацию взвода и его навигацию, в отличие от российского танка, который должен перемещаться "с помощью радиокоманд или карты".

"Соединенные Штаты, по-видимому, сохраняют значительное преимущество в этой области", – заключает The National Interest.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, на что рассчитывают в США, делая подобные заявления.

"Что касается последних заявлений в Америке, они разные. Когда речь идет о выбивании бюджета, они орут: все пропало, караул, Россия нас везде опережает! Когда нужно все-таки что-то хорошее сказать для налогоплательщиков, то, конечно, придумываются такого рода байки, что этот танк (Abrams – ред.) – лучший в мире и т.д. На что расчет? Расчет на то, что большинство жителей Америки и других стран НАТО не знают историю развития танкостроения, не знают историю развития металловедения и тем более не знают историю развития самого прицельно-ударного комплекса, то есть пушки и т.д. Равных нам нет. Точка. Все остальное – от лукавого. Поэтому делать подобного рода заявления просто стыдно. Это просто свидетельство дремучести", – сказал Александр Жилин.

Ранее члены экипажа одного из американских танков M1 Abrams в интервью Business Insider назвали платформу российского танка Т-14 "Армата" в целом эффективной, отметив при этом защищенность экипажа боевой машины.