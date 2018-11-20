"Сказка о голом короле". Аналитик о статье в Германии про российских женщин

Целеустремленность и сила духа российских женщин позволяют их считать "сильным полом", говорится в редакционной статье Eurasisches Mаgazin. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию немецкого журнала.

Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа российских женщин позволяют прийти к выводу, что они представляют собой "сильный пол" в России, об этом говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Российские мужчины, как полагает издание, падают духом и ищут утешение в алкоголе, в то время как женщины борются за свой успех. А присущий россиянкам здоровый образ жизни позволяет им быть сильными, считают авторы статьи.

При этом женщинам в России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт, полагает журнал. Кроме того, они соблюдают традиции и дорожат семейными ценностями, борются за свои права, а также упорно отстаивают все, что важно для семьи, что также делает их такими сильными личностями.

Безусловно, российские женщины не всегда с блеском устраняют любые жизненные неприятности. Однако следует признать, что тенденция очевидна: россиянки решают проблемы с полной самоотдачей, заключает Eurasisches Mаgazin.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию немецкого журнала.

"Нынешняя то ли третья, то ли четвертая волна феминизма на Западе приводит не к тому, что женщины получают право реализовать себя как женщинами, а к тому, что их побуждают вести себя скорее по-мужски, отказываясь от женственности. В России пока не приживаются ярко феминистские концепции, у нас считается, что общество стабильно в том случае, если мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами, и именно в рамках этих традиционных отношений они могут достичь больших успехов как в личном плане, так и в карьерном росте", – сказал Станислав Бышок.

Очевидно, считает он, авторы немецкого исследования не ожидали, что придут к тем выводам, к которым они в итоге пришли.

"Это взгляд довольно парадоксальный – в итоге исследователи приходят к тому же выводу, к которому пришел мальчик из сказки про голого короля. Мальчик увидел, что король – голый, хотя все вокруг говорили, что на нем – прекрасные одежды. А исследователи увидели, что Россия, не являясь "страной победившего феминизма", демонстрируя уважение уникальности мужчин как мужчин и женщин как женщин, при этом дает женщинам все возможности для самореализации. То есть если каждый человек не пытается играть чужую роль и сохраняет свои собственные качества, в том числе биологически заданные, то это получается красиво и успешно. И, напротив, когда от этого постепенно отходят, как это сейчас происходит на Западе, то естественное положение вещей начинает казаться удивительным достижением", – сказал Станислав Бышок.