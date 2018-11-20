"Считать потери и сожалеть". Эксперт о позиции Киева по "Турецкому потоку"

На Украине оценили последствия запуска "Турецкого потока". У Киева нет возможности помешать российским газовым проектам, полагает эксперт Василий Колташов. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит газа через территорию Украины сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год. Такое мнение в интервью украинскому "24 каналу" высказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский.

"Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока". Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу", – заявил он.

По мнению Униговского, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой (ГТС), в приоритете – операторов из Италии, которая получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа ежегодно.

"Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах", – добавил он.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что политическое поведение Украины невыгодно ей же с экономической точки зрения.

"Украина – это самая обеспокоенная в Европе страна, озабоченная российскими проектами в газовой отрасли. Они хотят остаться транзитерами, хотят остаться в положении, когда можно выставлять условия, при этом не прекращая политические выпады и разного рода максималистские требования. Поэтому Украина, конечно, будет стараться всячески помешать новым российским газовым проектам. С экономической точки зрения все политическое поведение Украины нерационально, невыгодно. Но поскольку здесь есть интересы США и отчасти ЕС, то Украина приложит все усилия к тому, чтобы помешать российским газовым проектам. Но теперь она может только возмущаться, пытаться оказывать влияние на Балканские страны, на своих соседей, объясняя, что они не должны получать российский газ на выгодных условиях, им это якобы не нужно. Конечно, украинские власти не могут остановить процесс, не могут повлиять на то, как идет развертывание проектов в газовой отрасли – нет у них таких механизмов. Единственное, что им остается – подсчитывать потери, сожалеть, и при этом добавлять еще резкости своим политическим заявлениям", – сказал Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

Накануне "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока" протяженностью более 900 километров. Подводный участок проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до турецкого населенного пункта Кыйыкей.

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы. По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.