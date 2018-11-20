"Престиж авиапрома". Авиаэксперт рассказал о плюсах производства Ил-96-400М

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
В июле сообщалось, что на реконструкцию и техническое переоснащение производства для изготовления лайнера правительство выделит 1,32 миллиарда рублей.
В эфире радио Sputnik новость прокомментировал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.
"Вся линейка гражданской авиации будет у нас самостоятельно производиться и присутствовать на рынке. В свое время у нас все было свое: и малая авиация, и региональные самолеты, среднемагистральные и дальнемагистральные, каким являются Ил-96-400, Ил-96-300. Если мы будем делать это все сами, и производство поднимаем с колен, и создадим рабочие места, и, к тому же, это все-таки престиж нашего авиапрома, это очень позитивно скажется и на экономике в целом, и, соответственно, на политике, главное – внутренней", – считает Владимир Попов.