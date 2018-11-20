"Престиж авиапрома". Авиаэксперт рассказал о плюсах производства Ил-96-400М

В Воронеже запустили производство дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. На российском рынке будет со временем производиться вся линейка гражданской авиации. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.

На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.

"Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации… Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям", – сказали в компании.

В июле сообщалось, что на реконструкцию и техническое переоснащение производства для изготовления лайнера правительство выделит 1,32 миллиарда рублей.

В эфире радио Sputnik новость прокомментировал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Вся линейка гражданской авиации будет у нас самостоятельно производиться и присутствовать на рынке. В свое время у нас все было свое: и малая авиация, и региональные самолеты, среднемагистральные и дальнемагистральные, каким являются Ил-96-400, Ил-96-300. Если мы будем делать это все сами, и производство поднимаем с колен, и создадим рабочие места, и, к тому же, это все-таки престиж нашего авиапрома, это очень позитивно скажется и на экономике в целом, и, соответственно, на политике, главное – внутренней", – считает Владимир Попов.

Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96. У нового лайнера будут более длинный фюзеляж и более мощные двигатели: ПС-90А1 вместо ПС-90А. Самолет вмещает до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами. Ранее сообщалось, что презентация борта планируется в конце 2019 года, а серийный выпуск – в 2020-м.