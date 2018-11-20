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Мнение: в ЕС нашли на глобусе Азов в перерыве между капучино и профитролями

(обновлено: 10:41 20.11.2018)
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© РИА Новости / А. МолчалинПерейти в фотобанкБердянский морской портБердянский морской порт
© РИА Новости / А. Молчалин
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ЕС пригрозил "целевыми мерами" из-за ситуации в Азовском море. Какими именно могут быть эти меры, в эфире радио Sputnik предположил политолог Александр Шпунт.

В ближайшее время Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы передали ясное послание нашим собеседникам в России, что мы ожидаем от них, что это (проверки судов, – ред.) прекратится. И мы также изучаем меры, в частности, этим занимается ЕК, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами, о которых будет сообщено, как только они станут официальными. Мы это обсуждали сегодня", – сказала Могерини.

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время учений Козацька воля – 2018
CC BY 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Навчання "Козацька воля – 2018"
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По словам еврокомиссара, главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза выразили единое мнение о непризнании "так называемых" выборов в Донбассе, а также озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море, которая причиняет вред не только экономике Украины, но также судам под европейскими флагами.

Ранее Европарламент призвал власти ЕС предусмотреть возможность усилить санкции против России в случае обострения обстановки в Азовском море.

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Могерини, заявил, что ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, и что Европейскому союзу было бы уместнее предупреждать о введении мер Украину, а не Россию. " 

По словам парламентария, какую бы озабоченность ни выражали в Евросоюзе по поводу Азовского моря, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых "рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте".

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт, впрочем, считает, что уже нашли.

"Я хочу поздравить министров иностранных дел стран ЕС с тем, что в перерыве между капучино и профитролями они узнали, где на глобусе находится Азовское море. Надо обратить внимание, что, по крайней мере, в вопросах внешней политики брюссельцы все больше напоминают ООН, которая выражает озабоченность, делает призывы, выпускает многочисленные заявления, которые не означают ничего ни для одной из сторон любого конфликта. Ситуация в Азовском море, действительно, крайне взрывоопасна. Только Южно-Китайское море можно назвать такой же напряженной точкой в Мировом океане. Ситуация в Азовском море к этому стремительно приближается. И здесь не Россия причина, не она захватывает украинские суда. К сожалению, ни у одной международной организации нет инструментов, с помощью которых можно каким-то образом осадить Киев в этом стремлении максимально разогреть ситуацию в Азовском море", – сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Брюссель не может принять никаких серьезных мер в этой ситуации.

"ЕС может порекомендовать регулирующим органам своих стран запретить заход европейских судов в порты Азовского моря – и российские, и украинские. Но европейские суда, как правило, ходят под флагами других стран. Это будет рекомендация, которую никто не будет выполнять. Но это крайняя точка, и, думаю, что Брюссель такой рекомендации не выпустит просто в силу того, что это будет серьезный удар по экономике. И Брюссель, который занимается кривизной огурцов и сезоном открытия и закрытия утиной охоты, в такую острую зону не полезет. Надо хорошо понимать, что это зона регулирования национальных правительств", – отметил Александр Шпунт.

Корабль ВМС Украины в Мариуполе
© Фото : Минобороны Украины
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Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Пограничное управление ФСБ по Крыму, в свою очередь, заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву, и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Однако позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

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