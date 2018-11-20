"Дело не в Интерполе". Мнение о полемике вокруг выборов главы организации

Группа сенаторов США призвала не выбирать россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола. Почему для американских политиков любой российский кандидат недопустим, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на место главы Интерпола.

"Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, все равно что запускает лису в курятник", – сказано в документе, опубликованном на сайтах авторов призыва.

Заявление, в котором также содержится призыв к Белому дому использовать свое влияние, чтобы не допустить избрания Прокопчука, составлено от имени двух демократов Джин Шахин и Криса Кунса, а также республиканцев Роджера Уикера и Марко Рубио.

По их мнению, Россия использует Интерпол для сведения счетов и преследования политических оппонентов, а Прокопчук лично содействует этому. "По этим причинам мы призываем всех 192 членов… проголосовать против господина Прокопчука", – сказано в воззвании.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что такая позиция отражает устоявшуюся в США модель восприятия России.

"Дело не в Интерполе, а в том, что для американских политиков есть модель России, которая "агрессивна", "опасна", представители которой "токсичны", с дипломатами которой нельзя иметь дело, а лучше их высылать из тех стран, где они есть. Поэтому, дескать, любой российский кандидат недопустим. Это проявление политики "сдерживания России" по всем направлениям. Но это и фактически уничтожение системы международных организаций, созданных после Второй мировой войны, которые все-таки способствуют тому, чтобы было сотрудничество в разных сферах, понимание, обмен мнениями. Это относится и к сфере разоружения и контроля над вооружениями, международной торговли, дипломатии. Это очень печальное явление, и Интерпол здесь не исключение, а пример того, как идет разрушение системы международных отношений, дипломатии, сформированных после Второй мировой войны", – сказал Юрий Почта в эфире радио Sputnik.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле болеют за российского кандидата и хотели бы его победы на выборах. Всероссийская полицейская ассоциация подтвердила РИА Новости участие начальника национального бюро Интерпола МВД РФ Прокопчука в выборах.