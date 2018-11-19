"Печальная ситуация". Эксперт о планах США передать Киеву списанные фрегаты

В Киеве заявили, что США предложили украинским ВМС списанные фрегаты. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в подобном подходе нет ничего хорошего, и объяснил, почему.

США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Об этом в эфире "Пятого канала" заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", – сказал он.

Сейчас украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. По словам Воронченко, эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в 25 млн долларов.

В октябре СМИ сообщали, что Украина может получить американские фрегаты в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что в получении Украиной военной техники от западных стран нет ничего хорошего.

"Это, в общем-то, не новость. Передача старого хлама при этом отличается тем, что ее называют на Украине помощью почему-то. Хотя эта "помощь" оказывается не бесплатно. Это списанные корабли, такого типа они уже не производятся. И это не уникальный случай. Потому что передают еще и другую частично старую технику, частично новую обещают: например, вертолеты для полиции. Но в этом ничего хорошего нет. Хотя бы потому, что есть свои мощности, а люди, которые могли бы трудиться над выполнением заказа и получать зарплату, просто этого не делают. Получается, что правительство работает на другое государство, отправляя заказы, которые могли бы выполнять сами, за рубеж. В других отраслях то же самое. Так что это печальная ситуация. Рабочая сила разъезжается в другие страны именно из-за того, что нет работы, а работы нет потому, что руководство страны раздает выгодные заказы за рубеж", – сказал Александр Дудчак.